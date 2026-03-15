Antxustegi asegura que pensar que el PNV hará presidente a Feijóo por ir a un desayuno con él "es vivir en otro planeta"

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, defiende que el PNV es un partido "libre que puede llegar a pactos con unos, con otros o con ninguno" pero insiste en que la relación con el PP vasco "es gélida" y que "pensar que el PNV va a hacer presidente a Feijóo por ir a un desayuno con él es vivir en otro planeta".

En una entrevista concedida al diario El Correo, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi opina que el PP ha "decidido ser una fuerza residual en Euskadi" y "quedarse fuera de todos los grandes acuerdos".

"El PNV no participa de ningún bloque porque no entiende la política así", ha dicho, para añadir que "es un partido libre que puede llegar a pactos con unos, con otros o con ninguno". Preguntado por la relación actual con el PP, revela que "es gélida" aunque haya "existido en todo momento, pero no siempre es de primer nivel", y señala que las interlocución nunca se ha detenido.

Así, sobre el acto-desayuno del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrado en Bilbao al que acudieron diversos representantes del PNV, entre ellos el presidente del EBB, Aitor Esteban, sostiene que "el PNV escuche, hable y se reúna con un partido que influye en la política vasca es lo normal. De ahí a pensar que el PNV va a hacer presidente a Feijóo por ir a un desayuno con él es vivir en otro planeta".

En ese sentido, Díez Antxustegi opina que la presencia de su partido en el desayuno fue una "muestra de la normalidad" del PNV, "que desde la centralidad es el único capaz de hablar con todos, a izquierda y a derecha, salvo con Vox".

Afirma que el PNV en el Congreso "centra" su influencia en "el respeto al autogobierno" y en "tratar de alejar tanto a Feijóo como a Sánchez de la radicalidad", y asegura que el jeltzale es un partido "que trata de influir en la medida en la que puede, para centrar las políticas".

Sobre la legislatura cree que un eventual adelanto de elecciones es una decisión "que tendrá que adoptar Sánchez" y añade que "todos sabemos que lo hará en función de lo que le interese personalmente para su futuro político".

HITHIUM EN NAVARRA, "BUENA NOTICIA"

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco defiende que Euskadi tiene "un entorno industrial sólido", algo que se ha "demostrado" con la inversión de la empresa Hithium, de origen Chino, en Navarra, ya que pese a que finalmente no se sitúe en territorio vasco, "va a tirar de proveedores vascos y va a utilizar los puertos vascos", con lo que "es una buena noticia para el país" en su opinión.

Preguntado por una eventual inversión de dinero público en Tubos Reunidos, insiste en que la "colaboración público-privada es fundamental". Además ha segurado que se están "trabajando en atraer inversiones" en Euskadi y asegura que "en el futuro cercano va a haber más".

"Lo fundamental es conseguir inversores privados, que entrarán si la deuda la conseguimos reestructurar. Para eso necesitamos un acuerdo entre agentes políticos, sindicales, acreedores, gobiernos... Apelamos al acuerdo político para que el Ministerio de Industria y la Sepi sean responsables y colaboren", añade.