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Montero admite que en el "fragor" de un acto de partido dijo de Landaluce que está condenado en vez de denunciado

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La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reconocido este sábado que en el transcurso de una Interparlamentaria de su partido acusó al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, de estar "condenado" por un presunto delito de violencia de género cuando en realidad debería haber dicho que está "denunciado", y ha atribuido dicha confusión al "fragor" del acto político en el que estaba interviniendo.

En una atención a medios en Algeciras tras mantener una reunión con la directiva de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, María Jesús Montero ha respondido así a preguntas de los periodistas después de que José Ignacio Landaluce haya formulado una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por delito de "injurias y calumnias" contra la vicepresidenta primera del Gobierno a raíz de las referidas declaraciones de Montero en un acto de partido.

Al respecto, la dirigente socialista ha reconocido que dicha iniciativa judicial de Landaluce se fundamenta en unas declaraciones que ella realizó "en una comisión interparlamentaria" socialista, donde, "en vez de decir 'denunciado', dije 'condenado'" para referirse a la situación en la que se encuentra el alcalde algecireño.

Montero ha indicado que ella "corrigió inmediatamente" esas declaraciones, si bien ha reconocido que dijo la palabra 'condenado', y ha indicado que, "cuando se vuelva a convocar" dicho órgano de partido, "por supuesto" que dirá que, "en vez de condenado, en ese momento estaba denunciado" José Ignacio Landaluce. "No tengo ningún problema" en aclararlo, ha remachado la dirigente socialista.

VE "INSOSTENIBLE" QUE LANDALUCE SIGA DE ALCALDE

En todo caso, la líder del PSOE-A ha querido remarcar que le parece "absolutamente insostenible", y que sobre eso no le va a "callar" Landaluce, el que el que encabezara la candidatura del PP en las elecciones municipales "siga siendo el alcalde de Algeciras, entre otras cuestiones porque su propio partido lo ha suspendido de militancia", según ha subrayado.

"Por tanto, esto no es solamente una cuestión de los tribunales, es una cuestión de comportamiento que ha sido penalizado por su propio partido", ha argumentado al respecto María Jesús Montero, quien ha criticado que Landaluce "se mantiene en la alcaldía de Algeciras después de unas denuncias y unas acusaciones tan graves que llevaron a su partido a una suspensión de militancia".

Por ello, Montero ha instado al PP a que, "de una vez por todas, sea capaz de dar el salto y el paso que tiene que dar", y ha reivindicado que el PSOE ofreció a sus concejales "para quitar" a Landaluce de la alcaldía y que "la siguiera conservando" el PP. "O sea, que no queremos hacer ningún tema de torbellino político de este tema, pero lo que no puede ser es que el principal responsable de la corporación municipal tenga unas acusaciones y unas sospechas de estas características, que esté suspendido por su partido y que siga manteniendo el puesto de alcalde", ha remachado.

En esa línea, se ha reafirmado en la idea de que el PSOE apoyaría la elección de otro representante del PP, que es "la fuerza mayoritaria" en el Ayuntamiento algecireño --donde los 'populares' tienen mayoría absoluta-- para sustituir a Landaluce, y ha sostenido que en el PP "no tienen excusa" para no abordar ese relevo.

Por eso, Montero ha emplazado a preguntarle al PP "por qué sigue el señor Landaluce" como alcalde, y ha defendido que los socialistas han sido "coherentes" con esta cuestión, y que ella no tiene "ningún inconveniente" en reconocer que se equivocó cuando acusó a Landaluce de estar "condenado" cuando quería decir "denunciado".

"En el fragor de un acto de ese tipo, uno puede confundir la palabra", ha argumentado Montero antes de comprometerse a reconocer "expresamente en el próximo comité interparlamentario" socialista que Landaluce "no estaba condenado, sino denunciado" en el momento en el que hizo aquellas declaraciones.

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