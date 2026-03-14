Ignacio Ansaldo, afín a Ortega Smith y afiliado número 1 de Vox, denuncia su expulsión del partido

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Ansaldo, que tiene el carné de afiliado número uno de la formación de la que es fundador y es afín al también concejal Javier Ortega Smith, ha anunciado que ha sido expulsado del partido.

"Hoy me han echado de mi partido", ha escrito el edil en su cuenta de X, un mensaje que cierra con un emoji con expresión llorosa. Vox ya había suspendido cautelarmente de militancia a Ansaldo el pasado 23 de febrero, día que hizo lo mismo con la portavoz adjunta en el consistorio capitalino Carla Toscano, también próxima a Ortega Smith.

Esos expedientes de suspensión cautelar llegaron cinco días después de que Vox decidiera suspender de militancia también cautelarmente a Ortega Smith por "desacatar" una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que disponía su cese como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.

Ortega Smith fue finalmente expulsado del partido el 6 de marzo cuando el Comité de Garantías de la organización que preside Santiago Abascal le achacó una "infracción muy grave" al frustrar su relevo como portavoz municipal.

La dirección de Vox designó como nueva portavoz a la concejal Arantxa Cabello, y dividió al grupo municipal, integrado por cinco miembros. Así, mientras Cabello cuenta con el apoyo del secretario general del grupo, Fernando Martínez Vidal, Ansaldo y Toscano se han alineado con Ortega Smith.

ORTEGA SMITH ACUDE A LA PROTECCIÓN DE DATOS

Ortega Smith presentó este lunes una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y contra el Comité de Garantías tras su expediente de expulsión de la organización por "una filtración que vulnera la confidencialidad del expediente sancionador".

En una entrevista, el edil explicaba que desde la dirección le pidieron que se "hiciera el harakiri" presentando su dimisión en el ayuntamiento como portavoz como "si hubiese hecho algo malo". "Si no lo cumplía ya tenían la excusa para expulsarme, que es el expediente de expulsión", lamentaba. Ante esto presentó una denuncia contra el Comité Ejecutivo Nacional en pleno y contra los miembros que conforman el supuesto Comité de Garantías de Vox.

Esta semana quedó formalizado el recurso de reposición frente al Comité de Garantías, que tendrá que resolver. El siguiente paso interno será el recurso en alzada ante el CEN aunque vaticina la resolución porque "son juez y parte".