Espana agencias

Ignacio Ansaldo, afín a Ortega Smith y afiliado número 1 de Vox, denuncia su expulsión del partido

Guardar

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Ansaldo, que tiene el carné de afiliado número uno de la formación de la que es fundador y es afín al también concejal Javier Ortega Smith, ha anunciado que ha sido expulsado del partido.

"Hoy me han echado de mi partido", ha escrito el edil en su cuenta de X, un mensaje que cierra con un emoji con expresión llorosa. Vox ya había suspendido cautelarmente de militancia a Ansaldo el pasado 23 de febrero, día que hizo lo mismo con la portavoz adjunta en el consistorio capitalino Carla Toscano, también próxima a Ortega Smith.

Esos expedientes de suspensión cautelar llegaron cinco días después de que Vox decidiera suspender de militancia también cautelarmente a Ortega Smith por "desacatar" una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que disponía su cese como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.

Ortega Smith fue finalmente expulsado del partido el 6 de marzo cuando el Comité de Garantías de la organización que preside Santiago Abascal le achacó una "infracción muy grave" al frustrar su relevo como portavoz municipal.

La dirección de Vox designó como nueva portavoz a la concejal Arantxa Cabello, y dividió al grupo municipal, integrado por cinco miembros. Así, mientras Cabello cuenta con el apoyo del secretario general del grupo, Fernando Martínez Vidal, Ansaldo y Toscano se han alineado con Ortega Smith.

ORTEGA SMITH ACUDE A LA PROTECCIÓN DE DATOS

Ortega Smith presentó este lunes una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y contra el Comité de Garantías tras su expediente de expulsión de la organización por "una filtración que vulnera la confidencialidad del expediente sancionador".

En una entrevista, el edil explicaba que desde la dirección le pidieron que se "hiciera el harakiri" presentando su dimisión en el ayuntamiento como portavoz como "si hubiese hecho algo malo". "Si no lo cumplía ya tenían la excusa para expulsarme, que es el expediente de expulsión", lamentaba. Ante esto presentó una denuncia contra el Comité Ejecutivo Nacional en pleno y contra los miembros que conforman el supuesto Comité de Garantías de Vox.

Esta semana quedó formalizado el recurso de reposición frente al Comité de Garantías, que tendrá que resolver. El siguiente paso interno será el recurso en alzada ante el CEN aunque vaticina la resolución porque "son juez y parte".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE y Sumar piden llamar al Congreso a responsables de Redeia y las eléctricas ante la comisión del apagón

Diversos representantes del sector energético, junto a expertos y altos cargos autonómicos y estatales, serán llamados a comparecer en la nueva investigación parlamentaria sobre la crisis eléctrica del 28 de abril después de meses de desacuerdo político

El PSOE y Sumar piden

La tradición histórica prevalece en CyL que elige 'procuradores' y no 'diputados'

La tradición histórica prevalece en

Margarita Robles destaca que la Brigada Guzmán el Bueno es un ejemplo de la capacidad de reacción del Ejército de Tierra

Reconocida por su desempeño en misiones internacionales y despliegues dentro del país, la unidad cordobesa sobresale por su preparación rigurosa, espíritu de servicio y liderazgo en operaciones bajo mandato de la ONU, según Defensa

Margarita Robles destaca que la

PP-A pide más medios para la "guerra" de la Guardia Civil contra el narcotráfico y las 'narcolanchas'

PP-A pide más medios para

Los líderes nacionales acompañan a los candidatos en los cierres de campaña que coinciden en Valladolid

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ione Belarra y Santiago Abascal se suman a los actos finales de sus partidos en la capital, donde concurren mítines y mensajes clave de cada formación frente al inminente cierre del periodo electoral

Los líderes nacionales acompañan a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

1.500 policías y guardias civiles

1.500 policías y guardias civiles exigen mejoras salariales y reconocer su trabajo como “de alto riesgo” en una protesta en Madrid

Un repartidor detenido en Alicante por robar más de 180 cartas de Pokémon y Magic

El tratado de Gibraltar entre España y Reino Unido que quitará la verja: cooperación policial, espacio Schengen y sin entrar en su soberanía

La cifra de españoles repatriados de los países afectados por la guerra en Irán asciende ya a 8.400 personas: “la mayor evacuación” hecha por Exteriores

Un exasesor del Pentágono pide a Donald Trump que declare Ceuta y Melilla “territorios marroquíes ocupados” ante la “hipocresía” de Sánchez

ECONOMÍA

Qué casillas tienes que completar

Qué casillas tienes que completar en la declaración de la Renta 2026 si tienes una vivienda en alquiler

Cuánto cuesta vivir en el pueblo más frío de España: “Una auténtica nevera natural”

La subida del 30% en el precio de los huevos y del 15% en la carne de vacuno presionan al alza la inflación

El 45% de las familias tiene problemas para cubrir los gastos del coche y el 40% para comprar carne

España lidera Europa en número de graduados que trabajan fuera de su especialidad

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”