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Garriga advierte a PP y PSOE de que Vox "va a lanzar a mar sus políticas" y pide el voto "para cambiarlo todo"

Ignacio Garriga, líder nacional de Vox, arremete contra la gestión de los principales partidos antes de las elecciones en Castilla y León, acusa a sus rivales de “estafa absoluta” y reclama respaldo para una transformación política total en la región

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Ignacio Garriga ha acusado a los partidos tradicionales de dificultar el trabajo de ganaderos y agricultores en Castilla y León, vinculando la virulencia de los recientes incendios forestales en las provincias de León y Zamora a las restricciones impuestas desde las instituciones. Según informó la agencia Europa Press, el secretario general de Vox ha señalado que las políticas de gestión del campo han impedido que los profesionales del sector primario cuiden el entorno y ha responsabilizado a la Junta de desconocer la realidad rural.

Durante el cierre de campaña electoral de su partido, celebrado en la Plaza de Zorrilla de Valladolid ante aproximadamente 2.000 asistentes, Garriga dirigió críticas a las formaciones del Partido Popular y del Partido Socialista, a quienes acusó de llevar a cabo una “estafa absoluta”. El medio Europa Press detalló que Garriga afirmó que el voto a Vox representa la única garantía de evitar una continuidad de las políticas que, según él, han marcado los últimos cuarenta años en la región.

En su intervención, Garriga empleó una figura retórica al mencionar que Vox “va a lanzar a mar” las políticas implementadas por PP y PSOE, refiriéndose a unas declaraciones previas de Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP, quien había acusado a Vox de “querer lanzar a seres humanos al mar” durante un debate electoral. El líder nacional de Vox respondió a ese señalamiento invirtiendo el significado y proyectando el mensaje como una intención de acabar con las directrices políticas de sus oponentes.

Según publicó Europa Press, Garriga insistió en la necesidad de respaldar a su formación en las elecciones autonómicas del próximo domingo para posibilitar un cambio radical en Castilla y León. Reiteró que hay hombres y mujeres comprometidos dentro de Vox dispuestos a realizar “grandes sacrificios” para recuperar, a su juicio, lo que se ha “robado” y reconstruir aquello que “ha sido derribado”.

El dirigente de Vox descalificó las explicaciones ofrecidas por responsables políticos sobre la naturaleza y origen de los incendios señalados como de “quinta generación” y consideró que estos argumentos son inadecuados. Para Garriga, la causa principal de los incendios reside en las “trabas burocráticas” y en las sanciones a los trabajadores del campo, medidas que, según argumentó, han impedido que el monte se encuentre protegido.

El medio Europa Press añadió que Garriga insistió en que los actuales dirigentes “no tienen ni idea del campo” y vinculó el deterioro de las condiciones rurales a la gestión política en vigor. En su intervención, el secretario general de Vox subrayó que su partido mantiene una “unidad de mensaje”, en contraste, según sostuvo, con el Partido Popular, al que calificó como una “confederación de partidos autonómicos”.

Garriga reiteró el compromiso de Vox con cuestiones como la defensa de la familia, la vida y la protección de los trabajadores autónomos, y anticipó que, en caso de acceder al poder, el lunes posterior a las elecciones “llegará el sentido común a las instituciones” de Castilla y León, lo que —a su juicio— permitirá modificar completamente la orientación política de la comunidad.

Según volvió a consignar Europa Press, la convocatoria en la Plaza de Zorrilla buscó movilizar a los simpatizantes de Vox de cara a los comicios. La estrategia discursiva del dirigente enfatizó la ruptura con los partidos que han estado al frente de la administración regional en las últimas décadas, subrayando la necesidad de un giro total para afrontar los retos presentes en el sector agrario y rural, así como en el ámbito social y económico de la comunidad autónoma.

Tal como destaca Europa Press, la jornada puso de relieve la confrontación entre Vox y el resto de las formaciones participantes en las elecciones autonómicas, con un énfasis especial en la gestión de emergencias como los incendios forestales y en la creación de un discurso alternativo a las políticas consideradas tradicionales, que desde la perspectiva del partido liderado por Santiago Abascal han resultado insuficientes o perjudiciales para la región.

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