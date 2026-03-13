Espana agencias

Exteriores repatria a unos 8.000 españoles de Oriente Próximo y asegura que es "la mayor evacuación de la historia"

Guardar

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha informado este viernes que en torno a 8.000 españoles han sido evacuados de Oriente Próximo hasta el día de hoy como consecuencia de la guerra en Irán y ha asegurado que se trata de "la mayor evacuación de la historia".

Para atender a los afectados, el departamento dirigido por José Manuel Albares ha usado tres vuelos del Ejército y ha evacuado a los españoles por vía terrestre a países seguros desde los que han podido volar a España, según ha señalado en un comunicado.

El Ministerio también ha realizado "innumerables gestiones con las compañías comerciales para que cuando el espacio aéreo se abra, haya vuelos hacia España y los españoles sean prioritarios en ellos", así como para puedan ser ubicados "en vuelos de otros países europeos".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que está en permanente contacto con los embajadores y personal de las embajadas que organizan las evacuaciones, y ha agradecido a sus homólogos en la región "su colaboración", al tiempo que les ha trasladado "la solidaridad de España" ante la situación actual.

"A día de hoy, todas las operaciones de evacuación siguen abiertas excepto la de Teherán, que se culminó con éxito al evacuar nuestra embajada", ha asegurado Albares.

El Ministerio ha recordado que la unidad de crisis y embajadas en la región siguen trabajando para evacuar a los españoles por todas las vías.

Esta es la "mayor operación de evacuación de la historia", según ha señalado Exteriores, que "continuará hasta que todos los españoles que lo deseen sean evacuados".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox pedirá a Ortega Smith su acta en el Congreso "por coherencia" si finalmente lo echan del grupo parlamentario

El secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo, afirma que sería razonable solicitar la renuncia al escaño si se consuma la salida de Ortega Smith, quien ya anticipó su intención de permanecer como diputado independiente

Vox pedirá a Ortega Smith

Deportistas iraníes piden a la presidenta del COI actuar contra el Comité Olímpico de Irán

Infobae

Font: "¿Bartomeu? Habrá otro expresidente como Gaspart que votará al pasado, a Laporta"

Infobae

El nuevo juicio de Maradona se pospone y comenzará en abril

Infobae

Vingegaard: "No esperaba esta locura de etapa"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Javier Milei aterrizó en Madrid:

Javier Milei aterrizó en Madrid: así será el fin de semana del presidente argentino en España

La Embajada de Estados Unidos en España alerta a sus ciudadanos por las manifestaciones del ‘No a la guerra’ en Madrid

Madrilucía se cancela entre críticas por apropiación cultural y problemas logísticos: la versión madrileña de la Feria de Abril se aplaza a 2027

Un hombre se atrinchera en una casa de un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

Un tiroteo con 11 disparos, un coche cargado de hachís y un herido fugado: la Guardia Civil resuelve un “vuelco de película” en Cádiz

ECONOMÍA

Las fugas de metano del

Las fugas de metano del principal proveedor de gas de España pone el peligro la continuidad del suministro nacional

La energía solar se posiciona como la principal fuente eléctrica de España y aminora el impacto del conflicto de Oriente Medio

Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

Todo lo que debes saber para reclamar la devolución de los gastos de la hipoteca

Abierto el plazo para que particulares y empresas vendan sus casas al Estado: el plan del Gobierno para incorporarlas al parque público

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club