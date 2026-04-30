30-32. El Barça toma Nantes y se acerca a su octava Final a Cuatro consecutiva

Redacción deportes, 30 abr (EFE).- El Barça asaltó este jueves la pista de un valiente Nantes (30-32) para acercarse a su decimocuarta Final a Cuatro de la Liga de Campeones, la octava consecutiva.

Dos goles de renta que, sin embargo, saben a poco para un conjunto azulgrana que supo adaptarse a un partido de máxima exigencia física planteado por los locales. El equipo de Carlos Ortega llegó a dominar hasta por cuatro tantos (22-26, min. 43), con Aleix Gómez como gran referencia ofensiva, autor de nueve goles.

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Sin embargo, cuando parecía tener el encuentro encarrilado, el cuadro catalán no remató un Nantes que, ni siquiera tras la expulsión de Thibaud Briet bajó los brazos. Los locales apretaron hasta el final y dejaron una exigua diferencia que obliga al Barça a certificar su presencia entre los cuatro mejores de Europa el próximo miércoles en el Palau Blaugrana (20:45 CET).

Tras siete semanas de espera, el Barça volvía al escenario europeo. Y lo hacía en un pabellón atronador, decidido desde el primer minuto a ejercer de octavo jugador de un Nantes que endureció cada contacto, exprimió su poderío físico con Briet y Tournat como puntas de lanza y planteó un pulso de máxima exigencia.

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Aun así, el conjunto azulgrana encontró respuestas en el desparpajo de Makuc y en la eficacia de Aleix Gómez, que veía la portería enorme, para equilibrar un inicio tan intenso como áspero de su verdugo por el tercer puesto en la última Final a Cuatro (6-6, min. 9).

Con el paso de los minutos, el equipo de Carlos Ortega fue descifrando las distintas propuestas defensivas de su rival y hallando vías para hacer daño. Con Frade imponiendo su trabajo incansable en el pivote, el Barça logró estirar la renta hasta los tres goles, una ventaja que supo administrar pasado el ecuador del primer tiempo (10-13, min. 18).

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Era una renta engañosa, que podía tanto ampliarse como venirse abajo. Y ocurrió lo segundo. El conjunto galo se lo creyó, supeditó su ataque a Minne y encontró en la entrada de Pesic bajo palos la baza que que frenó la hemorragia y devolvió la fe a un equipo que fue limando la ventaja azulgrana hasta llegar al descanso nuevamente pisando los talones (18-19).

Y esa inercia, tras el paso por vestuarios, se alargó. El Barça regresó a pista blando en el centro de la defensa y precipitado en ataque, donde encadenó pérdidas impropias. El Nantes, atento, lo olió. Con un parcial de 3-1 aprovechó cada segundo de duda azulgrana, para darle la vuelta al marcador y colocarse por delante por primera vez en muchos minutos (21-20, min. 36).

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Cuando parecía que los locales podían consolidar su momento, Ortega agitó el tablero y apostó por el polivalente Janc como central en labores ofensivas. El cambio reordenó la estructura del ataque azulgrana, que ganó fluidez en la circulación y una continuidad mucho mayor en la producción ofensiva reflejada en cinco goles consecutivos que dispararon de nuevo a los visitantes incluso en una noche discreta de la portería (22-26, min. 43).

En el tramo final, una tarjeta roja a Briet por un golpe sobre Janc amenazó con romper definitivamente el partido, pero el Nantes no bajó los brazos. Con un último tanto de Bos, los locales estrecharon el marcador hasta el 30-32 definitivo, dejando la eliminatoria pendiente de resolución en la vuelta en tierras catalanas.

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- Ficha técnica:

30 - HBC Nantes (18+12): Biosca; Rivera (5, 2p), Odriozola (6), Tournat (5), Minne (3), Abdi (3), Briet (3), -siete inicial-, Pesic (p.s), Lagarde (-), Yoshida (1), Tarrafeta (-), Nyateu (-), Avelange Demouge (-), Ovnicek (1), Bos (2) y Leopold (1).

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32 - Barça (19+13): Nielsen; Aleix Gómez (9, 4p), Janc (1), Fàbregas (2), N’Guessan (3), Frade (4) y Fernández (2), -siete inicial-, Hallgrímsson (p.s), Carlsbogard (-), Mem (3), Djordje Cikusa (-), Sola (-), Makuc (4), Elderaa (-), Barrufet (2) y Petar Cikusa (2).

Árbitros: Jorum Lars (NOR) y Havard Kleven (NOR). Excluyeron dos minutos a Aymeric Minne (min.5), a Kauldi Odriozola (min.10), a O’Brian Nyateu (min.49) y a Thibaud Briet (min.54) por parte del HBC Nantes y a Ludovic Fàbregas (min.19) y a Domen Makuc (min.36) por parte del Barça. Mostraron tarjeta roja a Thibaud Briet (min.54) por parte del HBC Nantes.

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Parciales cada cinco minutos: 2-3, 6-7, 8-10, 11-14,14-15, 18-19 (descanso); 20-20, 22-23, 24-26, 25-29, 28-31 y 30-32 (final).

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el H Arena de Nantes (Francia). EFE

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avm/jl