Albares envía la traducción oficial del acuerdo sobre Gibraltar a la Junta de Andalucía y los portavoces parlamentarios

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha enviado este viernes la traducción oficial al castellano del Acuerdo de Gibraltar que han realizado los "juristas lingüistas" de la Comisión Europea.

La misiva se ha enviado a todos los "actores institucionales" implicados, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado, y a los presidentes de la Comisión de Exteriores en ambas Cámaras, según ha explicado Exteriores en un comunicado.

El texto definitivo se ha enviado "tan pronto" como el Ministerio ha recibido la traducción de Bruselas. También se ha remitido a la Mancomunidad de Municipios, al presidente del Grupo transfronterizo, al presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, y a los alcaldes de los municipios afectados: Algeciras, La Línea, Castellar de la Frontera, Tarifa, Jimena de la Frontera, Los Barrios, San Martín del Tesorillo y San Roque.

En aras del "compromiso con la máxima transparencia" y la "comunicación en tiempo real del Acuerdo", Exteriores ya ha publicado la traducción en la página web de Exteriores y en las redes sociales del Ministerio, junto a una infografía que explica las "novedades" del mismo.

El Gobierno ha reiterado que este acuerdo genera "seguridad" y "prosperidad en toda la región" y ha asegurado que el ministro volverá a presentar los "detalles" del texto en la Comisión de Exteriores de la Cámara baja.

SE ENVIÓ PRIMERO EN INGLÉS

La traducción al castellano del tratado de Gibraltar llega unas dos semanas después de su publicación íntegramente en inglés. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió el "ejercicio de absoluta transparencia y comunicación constante con todos los alcaldes" del Campo de Gibraltar y que les remitió el acuerdo "inmediatamente" para que "pudieran tenerlo".

El jefe de la diplomacia española también se mostró confiado en que el acuerdo, negociado durante más de cuatro años, pueda ser ratificado por la Unión Europea y Reino Unido antes de verano y pidió para ello al PP que dé su respaldo al mismo en la Eurocámara.

Eso no impedirá, sin embargo, que el acuerdo entre en vigor provisionalmente, tal y como adelantó Bruselas hace días, a partir del 10 de abril, ya que para esa fecha se empezará a aplicar el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la UE y de no hacerse así requeriría controles más severos de entrada y salida de Gibraltar.

