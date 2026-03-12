Los españoles repatriados de Oriente Medio suben a 7.000 y se recomienda evitar la zona

Madrid, 12 mar (EFE).- Los españoles repatriados de Oriente Medio a causa de la guerra en la región, zona que el Gobierno recomienda evitar, han alcanzado este jueves los 7.000 ciudadanos, en lo que está suponiendo la mayor operación de evacuación de la historia de España.

Según las cifras actualizadas del Ministerio de Asuntos Exteriores, tampoco hay víctimas españolas a causa de esta guerra, que comenzó el pasado 28 de febrero con los ataques de EE.UU. e Israel contra el régimen iraní y la respuesta militar de éste contra numerosos países vecinos.

Las operaciones de evacuación siguen abiertas por todas las vías posibles, excepto la de Irán, que se dio por concluida el pasado sábado.

Hasta el momento se han llevado a cabo nueve operaciones de evacuación terrestres: de Irán a Bakú en dos ocasiones (4 y 7 de marzo, día en que se cerró la Embajada en Teherán); de Jerusalén a Jordania (6 de marzo); de Tel Aviv a El Cairo (6 marzo); de Bahréin a Riad en dos ocasiones (6 y 7 de marzo); y de Kuwait a Riad en tres veces (6, 7 y 9 de marzo).

También se han realizado tres repatriaciones por vía aérea en aviones de Defensa desde Mascate, capital de Omán, (4, 6 y 9 de marzo) y hay además previsto un cuarto avión a Riad para permitir la salida de los españoles en Catar si las circunstancias lo requieren.

Aparte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha realizado gestiones con todas las compañías aéreas afectadas para recolocar a los pasajeros españoles en todos los vuelos comerciales que han operado, en especial en el caso de Catar.

Por el momento, todavía permanecen cerrados los espacios aéreos de numerosos países de la región o abiertos parcialmente para operaciones limitadas con fines de repatriación.

Debido a esta guerra, que dura ya dos semanas, Exteriores ha actualizado las recomendaciones de viaje para Israel, Palestina, Jordania, Catar, Líbano, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Omán, Siria e Irak.

Considera estas zonas, lugares de riesgo que, por tanto, "deben ser evitadas" y en algunos países, como Israel, "se desaconseja completamente viajar". EFE