La selección femenina iraní sigue en un hotel de Kuala Lumpur mientras se prepara su viaje

Bangkok, 12 mar (EFE).- La selección femenina de Irán permanece este jueves en un hotel de Kuala Lumpur mientras se gestionan los preparativos de su viaje, confirmó este jueves a EFE la Confederación Asiática de Fútbol, que no dio más detalles sobre su partida ni confirmó si regresará a Irán.

Las jugadoras "se encuentran actualmente en Kuala Lumpur, Malasia, alojadas en un hotel", dijo la Confederación Asiática de Fútbol, tras añadir que la organización "brindará todo el apoyo necesario al equipo durante su estancia hasta que se confirmen los preparativos de su viaje".

La agencia malasia Bernama publicó el miércoles que el equipo viajará a Irán desde Malasia, citando un oficial de la Embajada de Irán en Malasia.

EFE ha tratado sin éxito de contactar con la legación iraní en el país del Sudeste Asiático de mayoría musulmana.

Una veintena de las jugadoras partieron de la ciudad australiana de Sídney en un vuelo con destino a Kuala Lumpur la noche del martes, después de que otras cinco solicitaran asilo en Australia por temor a posibles represalias en su país.

Posteriormente dos miembros más de las selección pidieron asilo al país austral, si bien una de ellas cambió después de parecer, por lo que son seis las que se sabe que permanecen en Australia, en paradero desconocido para su protección.

Las deportistas, que llegaron a Australia antes del inicio de la guerra en Irán, fueron objeto de polémica al no cantar el himno nacional durante su debut en el campeonato contra la selección de Corea del Sur, aunque sí lo entonaron en su segundo y tercer partidos, y fueron tildadas de "traidoras" en una televisión iraní. EFE

La empresa que dirige una exalcaldesa y que cuida la salud mental de los madrileños reduce plantilla, cierra servicios y baja salarios: “Precariza la atención”

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

