La plataforma de socios 'Som un clam' anuncia su apoyo a Font

Barcelona, 11 mar (EFE).- 'Som un clam', una plataforma de socios contrarios a la gestión de Joan Laporta al frente del FC Barcelona, ha oficializado este jueves su apoyo a Víctor Font en las elecciones la presidencia de la entidad azulgrana que se celebrarán el próximo domingo.

A través de un comunicado, esta plataforma opositora liderada por Joan Camprubí Montal ha destacado que la propuesta de Font "representa el cambio estructural y el modelo de rigor" que han defendido desde su fundación.

"Animamos a toda la gente que nos ha apoyado durante este camino a movilizarse y a votar el próximo domingo 15 de marzo. La abstención es el voto de la continuidad", ha añadido.

Durante los últimos meses, 'Som un clam' había trabajado activamente para construir "una candidatura unitaria y transversal", con Cambrubí ejerciendo de interlocutor entre los precandidatos que se presentaron como alternativa a Laporta.

"Aunque esta unión formal no se ha materializado en una sola lista, la sintonía compartida nos ha confirmado que la necesidad de un cambio en la gestión del club es un clamor absolutamente mayoritario que debe prevalecer por encima de cualquier interés particular", ha concluido la plataforma barcelonista. EFE