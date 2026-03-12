Espana agencias

La líder de Podem Catalunya denuncia amenazas neonazis y "vandalización" de su vehículo

Guardar

Barcelona, 12 mar (EFE).- La coordinadora general de Podem Catalunya, María Pozuelo, ha denunciado este jueves que ha recibido "amenazas de un grupo neonazi" y ha visto "vandalizado" su vehículo en la puerta de su domicilio.

Así lo ha explicado Podem Catalunya en un comunicado, días después de que la eurodiputada de Podemos Irene Montero denunciara ante la Policía Nacional amenazas de muerte por parte de una organización neonazi, calificada de terrorista por el FBI.

"Desde Podem Catalunya, queremos denunciar públicamente las amenazas recibidas ayer por la red terrorista neonazi 'Orden de los Nueve Ángulos', vinculada con la red neonazi 764, que recientemente ha amenazado de muerte a nuestra eurodiputada Irene Montero", señala el comunicado.

En sus amenazas, explica Podem, "avisan de que están organizando ataques coordinados contra nuestras sedes, que serán voladas a pedazos".

"La violencia de la extrema derecha es cada vez mayor, pero no conseguirán que dejemos de ocupar el espacio político y público que nos corresponde", ha remarcado la líder de Podem Catalunya.

María Pozuelo ha indicado que el "ataque vandálico" a su vehículo, "con consignas claramente identificables como propias de la extrema derecha", ya ocurrió también en julio del 2025.

"Son un nuevo episodio de violencia intimidatoria, por haberse perpetrado en la misma puerta de mi domicilio, donde resido con mis hijos menores de edad, pero no nos harán dar un paso atrás", ha recalcado.

Los hechos fueron denunciados en las dependencias de los Mossos d'Esquadra ayer miércoles, para que sean investigados y se tomen las medidas de seguridad y protección oportunas, subraya Podem. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vox niega purgas y dice que los críticos sufren el "síndrome del príncipe destronado"

Infobae

Juan Magán reúne a Nacho, Henry Méndez, Danny Romero y Mar Lucas en el Electrolatino Festival 2026 en Madrid

Infobae

La patronal de las autoescuelas pide al Gobierno ayudas ante la subida de los carburantes

Infobae

Díaz califica de "impresentable" el ERE de Glovo y dice que no va a chantajear a Trabajo

Infobae

Díaz descarta que las medidas anticrisis vayan a incluir la rebaja de IVA de los alimentos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El viaje del papa León

El viaje del papa León XIV a España condiciona la opción de un adelanto electoral de Pedro Sánchez

¿A quién votarán los jóvenes en Castilla y León? Cuatro de ellos nos dan su respuesta: “Muchos piensan que no cambiará nada, pero al final los votos de todos cuentan”

Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: la abogada de la familia no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano

Javier Milei aterrizó en Madrid: así será el fin de semana del presidente argentino en España

La Embajada de Estados Unidos en España alerta a sus ciudadanos por las manifestaciones del ‘No a la guerra’ en Madrid

ECONOMÍA

Cuánto cuesta ser fallero en

Cuánto cuesta ser fallero en Valencia: hasta 4.100 euros entre indumentaria, complementos y ocio

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

Las fugas de metano del principal proveedor de gas de España ponen en peligro la continuidad del suministro nacional

La energía solar se posiciona como la principal fuente eléctrica de España y aminora el impacto del conflicto de Oriente Medio

DEPORTES

De la cartera a la

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición