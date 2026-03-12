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LA Galaxy derrota al Mount Pleasant de Jamaica, mermado por la ausencia de 10 jugadores

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Los Ángeles (EE.UU.), 11 mar (EFE).- El Los Angeles Galaxy derrotó este miércoles por 3-0 a Mount Pleasant de Jamaica en el partido de ida por los octavos de final de la Copa de Campeones de ‌la Concacaf, un resultado que se obtuvo a pesar de las bajas del conjunto jamaicano por problemas de visado.

El brasileño Gabriel Pec fue el gran protagonista del encuentro al firmar un triplete en el Dignity Health Sports Park de Carson, abriendo el marcador apenas a los seis minutos de juego y sellando la contundente victoria angelina con dos goles adicionales en el tiempo de descuento.

Poco pudo hacer el conjunto del Mount Pleasant durante los noventa minutos que rodó la pelota en el campo, ya que diez integrantes de la plantilla, incluidos seis futbolistas de nacionalidad haitiana, no obtuvieron los visados necesarios para ingresar a Estados Unidos y disputar el partido.

El encuentro de vuelta se disputará el jueves 19 de marzo como parte de una cita en la que se espera que el Mount Pleasant disponga de su plantilla completa para intentar remontar ante unos Galaxy que, tras el resultado de la ida, tienen prácticamente asegurado su pase a la siguiente ronda. EFE

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