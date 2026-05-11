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Canarias ve con preocupación el repunte en llegada de inmigrantes en primeros días de mayo

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Santa Cruz de Tenerife, 11 may (EFE).- El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha mostrado la preocupación del ejecutivo por el repunte en la llegada de inmigrantes a las costas del archipiélago en mayo, puesto que a lo largo de 2026 se habían reducido muy significativamente.

Ha precisado que en los primeros diez días de mayo han llegado 569 migrantes, frente a 299 del mismo periodo de 2025, lo cual significa un aumento del 90 %.

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"En el mes de mayo ha habido un punto de inflexión bastante importante", ha manifestado Cabello tras la reunión del Consejo de Gobierno, y ahora se trata de determinar si este incremento obedece a un hecho puntual o si marcará el ritmo de llegadas durante las próximas semanas. EFE

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