Espana agencias

El Supremo confirma la sentencia al asesino de su pareja en Piedrabuena (Ciudad Real)

Guardar
Google icon

Toledo, 11 may (EFE).- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 28 años de cárcel al asesino de su pareja en Piedrabuena (Ciudad Real) en enero 2023, y ha desestimado el recurso de casación que había presentado el condenado, por lo que la sentencia ya es firme.

El acusado fue declarado culpable en junio de 2025 de un delito de asesinato, por el que fue condenado a 24 años de cárcel; otro de maltrato habitual; dos delitos de maltrato de obra en el ámbito familiar; un delito de coacciones leves; y un delito de vejaciones injustas, hasta sumar un total de 28 años de prisión.

PUBLICIDAD

Además, fue condenado a indemnizar en concepto de daño moral a su hija y los familiares de la víctima con 355.000 euros.

El condenado interpuso un recurso de apelación en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que fue desestimado en diciembre de 2025 y tras el cual presentó recurso ante el Supremo.

PUBLICIDAD

El alto tribunal ha desestimado los once motivos alegados por el recurrente, entre los que esgrimía la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia; a la tutela judicial efectiva; a un juez imparcial; o que la agravante de género estaba insuficientemente acreditada.

Por ello, la Sala de lo Penal confirma la sentencia, contra la que no cabe recurso, e impone al recurrente el pago de las costas.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real consideraba probado que el condenado comenzó a ejercer un fuerte control y dominio sobre su pareja, con la que convivía y tenía una hija en los últimos años de relación, que la insultaba y vejaba con frecuencia, y que hasta en dos ocasiones entre el verano de 2020 y diciembre de 2021 golpeó en público a la víctima.

Entre los hechos probados también contempla que la madrugada del 8 de enero en una discusión la atacó con un cuchillo de grandes dimensiones "sin que la víctima tuviera la más mínima capacidad de defensa" y causándole la muerte.

Según la sentencia, el condenado atacó a su pareja sentimental con la intención de quitarle la vida, y actuó movido por una "voluntad de dominación masculina, sometimiento y por sentimientos de celos, posesión y control que ejercitaba sobre la víctima". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional confirma el archivo para Pujol y la Fiscalía mantiene la petición de penas para sus hijos

La Audiencia Nacional confirma el archivo para Pujol y la Fiscalía mantiene la petición de penas para sus hijos

Canarias ve con preocupación el repunte en llegada de inmigrantes en primeros días de mayo

Infobae

Giráldez traslada la presión al Levante porque está "en una situación más dramática"

Infobae

Celta y Levante miden su buen momento en un duelo decisivo

Infobae

Messi, Alvarez y varias novedades en la prelista de Argentina para el Mundial 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú del día ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

ECONOMÍA

La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para trabajadores en riesgo inminente de ser despidos

La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para trabajadores en riesgo inminente de ser despidos

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona