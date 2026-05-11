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La Fiscalía de Valencia apoya la petición de Compromís de citar a 2 consellers por la dana

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València, 11 may (EFE).- La Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado a la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana que estime la petición de Compromís y que cite a declarar al que fuera conseller de Educación, José Antonio Rovira (actualmente de Hacienda), y al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.

La solicitud de la acusación que ejerce Compromís fue rechazada el pasado 22 de abril porque la instructora de Catarroja argumentó que "la función de coordinar a las diferentes consellerias e impartir instrucciones durante la gestión de la emergencia recaía sobre los responsables del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana".

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Además, señaló que ni Barrachina ni Rovira participaron presencial o telemáticamente del Cecopi reunido aquel 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que dejaron 230 víctimas mortales.

Sin embargo, la Fiscalía, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, considera que ambas testificales "deben considerarse pertinentes y útiles" porque ya se consideró adecuada la de la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, para preguntarle, entre otras cuestiones, sobre la información de la que disponía el Gobierno valenciano aquella jornada.

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También señala que deben considerarse a los efectos de "averiguar la información que los investigados conocían de la evolución de la dana hasta el momento en el que se separaron los asistentes a la reunión del Consell de la Generalitat Valenciana celebrada el 29 de octubre de 2024; y las indicaciones verbales que, en su caso, la investigada -Salomé Pradas- diera a los referidos consellers relativas a las competencias de sus respectivas consellerías".

La jueza instructora da cuenta de la incorporación del citado informe de Fiscalía en un auto hecho público este lunes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano. EFE

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EFE

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