Garriga avisa a Mañueco de que el lunes se tendrá que sentar con "un Vox más fuerte" y hacer un "ejercicio de humildad"

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, planteó que tras las elecciones autonómicas de Castilla y León, el Partido Popular, encabezado en la comunidad por Alfonso Fernández Mañueco, deberá sentarse a negociar con Vox en una posición de mayor fortaleza para el partido que representa. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Garriga insistió en que el cambio en la correlación de fuerzas exige, a su juicio, que el Partido Popular asuma un “ejercicio de humildad” en las negociaciones, ante el avance del apoyo a Vox en las urnas.

Durante una entrevista en el programa 'La mirada crítica' de Tele 5, citada por Europa Press, Garriga expresó que la cita electoral del próximo domingo marcará un punto de inflexión en la relación entre ambas formaciones, al afirmar que a partir del lunes Mañueco “tendrá que hacer un ejercicio de humildad”, una actitud que, según el dirigente, le resulta difícil al Partido Popular. El dirigente de Vox apoyó su argumento en que, según su análisis, cada vez más electores respaldan la propuesta de su partido, reflejando un hartazgo ciudadano hacia los políticos que, según él, “prometen una cosa y luego hacen lo contrario”, además de asociar el deterioro de los servicios públicos y el aumento de la inseguridad a fenómenos como la inmigración masiva.

Garriga remarcó a Europa Press que Vox no solo busca entrar en gobiernos, sino que aspira a ser la primera fuerza política en el ámbito nacional, con el objetivo explícito de “cambiarlo absolutamente todo”. Dentro de este contexto, criticó al Partido Popular por negociar de forma distinta en función de la comunidad autónoma: señaló la negativa de los populares a aceptar acuerdos en Aragón y Extremadura que sí aceptaron en Valencia. En opinión de Garriga, esto expone que el Partido Popular opera como una “confederación de partidos autonómicos”, mientras que Vox representa, bajo su perspectiva, un proyecto nacional coherente en todo el territorio.

El dirigente de Vox también expresó que uno de los objetivos de su partido es desalojar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno, calificado por Garriga como líder de un “partido corrupto hasta las cejas”. Agregó además que una parte de las políticas que critica fueron mantenidas por el Partido Popular durante el mandato de Mariano Rajoy, a pesar de contar con mayoría absoluta, y expresó el compromiso de Vox para derogar lo que consideran el legado del PSOE.

En cuanto a las perspectivas de relación con el Partido Popular tras los comicios, Garriga reconoció que Vox se ve “condenado” a conversar y buscar acuerdos con los populares, aunque subrayó que esas negociaciones solo serán posibles si el PP acepta que la etapa del bipartidismo clásico, o “turnismo político”, ha llegado a su fin. Al respecto, señaló los resultados de Aragón y Extremadura, que según su interpretación evidencian el cambio de ciclo político.

Según consignó Europa Press, el dirigente reiteró que el aumento de representación de Vox en el parlamento autonómico sirve de fundamento para exigir un mayor peso en las negociaciones. Garriga expresó que la postura de Vox es negociar “con sentido común” y actuar de manera proporcional a los votos obtenidos, aunque apuntó que su intención es impulsar cambios de políticas concretas, algo que mencionó como un “compromiso” inamovible de la formación.

Garriga detalló también que las conversaciones con el Partido Popular se están orientando a analizar propuestas y medidas específicas de programa, más allá de los acuerdos genéricos de gobierno. Explicó ante los micrófonos de Tele 5 que desde Vox buscan demostrar que es factible proteger al sector agrario, reducir impuestos, mejorar la seguridad ciudadana, agilizar el acceso a la vivienda y “combatir la inmigración masiva”. El dirigente aseguró que estos puntos ya se estarían implementando en la comunidad valenciana como resultado de pactos previos, según la información recogida por Europa Press.

El secretario general de Vox expresó, de nuevo, que su formación no variará su hoja de ruta durante las negociaciones, insistiendo en que actuarán conforme a la fuerza obtenida en las urnas y centrados en modificar políticas públicas que consideran prioritarias para sus votantes y el conjunto de la sociedad. El medio Europa Press contextualizó que, de acuerdo con Garriga, el resultado electoral obligará a repensar las alianzas y la actitud negociadora entre las formaciones de centroderecha en el futuro cercano.