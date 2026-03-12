Feijóo rechaza "lecciones de patriotismo" de Abascal: "Me daría vergüenza votar con PSOE y Podemos en Extremadura"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el PP es el único partido que se presenta a las elecciones de Castilla y León para gobernar y ha acusado a Vox un día más de "bloquear" los gobiernos en CCAA. Dicho esto, ha respondido a las palabras de Santiago Abascal asegurando que no acepta "lecciones de patriotismo" y que a él le daría "vergüenza votar con el PSOE y Podemos en Extremadura".

"Yo quiero deciros algo importante: a los que se dan golpe en el pecho hablando de España y los que nos dicen que si España nos queda grande, yo les digo que jamás voy a abandonar a España", ha proclamado Feijóo en un mitin en Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos). En el acto también han intervenido la cabeza de lista por Burgos, Marta Arroyo, el presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, el alcalde de la localidad, Adrián Serna del Pozo, y el presidente el PP vasco, Javier de Andrés.

Este miércoles, desde la localidad burgalesa de Treviño, Abascal afirmó que a Feijóo España "le queda grande" y puso en duda su liderazgo, recriminándole que lo que vale en Valencia "no lo permita en Extremadura o Aragón". Con esas declaraciones respondía a las palabras que un día antes había pronunciado el líder del PP asegurando que el "bloqueo" de las negociaciones en Extremadura y Aragón por parte de Vox era una falta de "patriotismo".

"LLEVO TODA MI VIDA GANANDO A SOCIALISTAS Y NACIONALISTAS"

Feijóo ha recalcado que "con la que está cayendo, nadie puede entender que Vox no facilite un gobierno del Partido Popular cuando gana". Es más, ha afirmado que "con la que está cayendo" a él le daría "vergüenza votar, como ha hecho Vox, con el Partido Socialista y con Podemos en Extremadura".

"Con la que está cayendo, queridos amigos, no aceptamos lecciones de patriotismo de nadie", ha subrayado, para añadir que él lleva toda la vida sirviendo a España y ganando elecciones "a los socialistas, a los nacionalistas y a los independentistas". Por eso, ha insistido en que no le van a "dar lecciones" de cómo ganar a esos partidos "aquellos que no han ganado nunca".

El jefe de la oposición ha subrayado que el PP es "el partido que más se parece a España" y que "ha nacido para defender la unidad" de este país. "Es un partido que ha nacido con la Constitución Española es un partido que puede decir lo mismo en Bilbao que en Burgos, es un partido cuyo presidente puede ser gallego, puede ser castellano puede ser madrileño, es un partido que España necesita".

ARREMETE CONTRA VOX: "EN CUANTO VEN QUE HAY UN PROBLEMA, DIMITEN"

Feijóo ha acusado a Vox de pedir el voto "para bloquear" y ha criticado su salida de los gobiernos autonómicos en julio de 2024.

"Ya los conocemos. Salieron por piernas del gobierno. En cuanto ven que hay un problema, dimiten", ha criticado.

Además, ha puesto en valor la experiencia y la capacidad de gestión del PP y ha criticado que algunos critiquen que el Partido Popular siga al frente de la Junta de Castilla y León --donde lleva gobernando 40 años--. "Llevamos mucho tiempo porque llevamos todo el tiempo ganando. ¿O es que no se puede ganar? Lo que no se puede hacer es perder y gobernar", ha exclamado.

En este sentido, el presidente del PP ha subrayado que "gobernar no es "improvisar" ni "predicar" sino "hacer" y ha añadido que "algunos corren muy bien delante del toro" pero son "muchos menos los que saben torear".

COMPROMISOS CON BURGOS

Tras asegurar que la política "no va de consignas" sino que va "de cumplir y va de servir", Feijóo ha expuesto sus compromisos con Burgos, empezando por "desbloquear un tren directo de Burgos a Madrid porque "es justo".

En segundo lugar, ha defendido que "cualquier industria, cualquier instalación, cualquier empresa y también cualquier urbanización o bloque de viviendas que se quiera construir en la provincia de Burgos, tenga energía eléctrica adecuada para que pueda haber inversiones" y "puestos de trabajo".

Finalmente, Feijóo ha llamado a la movilización en esta recta final de campaña y a votar "unidos" el domingo para que Castilla y León pueda mandar una "señal a toda España" a favor de la "estabilidad" y esta región cuente con un gobierno "sólido".

"Por eso el domingo hay que ir a votar. Y hay que ir a votar por la gestión, por la experiencia, por el proyecto, por el equipo, por el candidato, por las certezas y por los cuatro años siguientes", ha demandado.