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El Rally La Nucía cierra inscripción con casi todos los favoritos en la línea de salida

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La Nucía (Alicante), 12 mar (EFE).- La 32 edición del Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ ha cerrado la inscripción con 61 equipos y 17 vehículos de la máxima categoría R2, con la práctica totalidad de los favoritos en la línea de salida.

La mayoría de los pilotos que configuraron el 'Top10' en la pasada edición estarán en la salida, aunque no participará Javier Pardo, ganador en 2025 y subcampeón del S-CER, que no tiene cerrado un programa completo.

Sí estarán en la prueba el vigente campeón del S-CER, Cohete Suárez (Skoda Fabia RS), ganador en La Nucía en 2020 y 2023, Pepe López, vencedor en 2022, con Hyundai i20N oficial. Iván Ares (Toyota GR Yaris), ganador en 2017 y segundo en 2025, y Jorge Cagiao (Citroën C3 Rally2, Team Recalvi), tercero el año pasado.

Entre los pilotos extranjeros destaca el británico Philip Allen, que correrá con Toyota GR Yaris y utilizará La Nucía como toma de contacto antes de disputar la temporada completa del European Rally Championship.

Otros pilotos a tener en cuenta son Peláez, Moreno, Francoli y el local Miguel Fuster, ganador en 2018 y seis veces campeón de España, que competirá con Skoda Fabia RS del Recalvi Team.

La prueba se disputará los días 20 y 21 de marzo y es la primera puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) 2026, así como para el International Iberian Rally Trophy (IIRT) y los certámenes autonómicos de Valencia y Murcia.

El rally, organizado por el Automóvil Club AIA, transcurrirá por una treintena de poblaciones de la provincia de Alicante.

Además de los vehículos R2, la inscripción incluye a los competidores de las tres copas monomarca: Clio Trophy Spain, Desafío Peugeot y Copa Hyundai i20N, todas en su primera prueba de la temporada.

La competición contará con de diez tramos y 124,7 kilómetros cronometrados, con dos especiales menos que en 2025 y un recorrido total ligeramente reducido respecto a la pasada edición. EFE

pvb sm/og

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