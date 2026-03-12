Espana agencias

Belarra critica que el Gobierno esté "tomando bando" en el conflicto en Oriente Próximo y le reclama "medidas concretas"

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha criticado este jueves que el Gobierno de España esté "tomando bando, aunque sea de manera indirecta" en el conflicto en Oriente Próximo y ha reclamado "medidas concretas" incluidas en su "plan anti-Trump".

Belarra ha expresado que el 'No a la Guerra' del Gobierno se ha de basar en "medidas concretas que realmente sirvan para proteger a nuestro país y también esas medidas de protección económica y social", ha manifestado a los medios durante una concentración centrada en el 'No a la OTAN' frente al Cuartel General del Ejército de Tierra en Madrid.

Desde Podemos, han instado al Gobierno a "sacar de una vez por todas al ejército norteamericano de las bases en España" porque, a su juicio, "no puede ser que haya soldados norteamericanos en bases españolas" debido a que "pone en riesgo" al país.

Asimismo, dentro del marco de las medidas que reclaman al Ejecutivo en su "plan anti-Trump", la secretaria general de Podemos ha exigido que España deje de formar parte de la OTAN para así, "dejar de formar parte de una guerra ilegal".

Belarra ha requerido que se intervenga desde el Gobierno en los precios, especialmente en el de los carburantes, la vivienda y la energía, "para que la gente no tenga que pagar las consecuencias económicas de una guerra que siempre paga la clase trabajadora", ha esgrimido.

Por último, ha llamado a "recuperar el control público de la economía" a través de empresas públicas de alimentación y energía. "No podemos dejar lo que garantiza derechos en manos de empresas privadas que en este momento están frotándose las manos", ha concluido.

Feijóo rechaza "lecciones de patriotismo" de Abascal: "Me daría vergüenza votar con PSOE y Podemos en Extremadura"

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

Unos hijos cuestionan el testamento de su padre porque los desheredaba: la Justicia les concede la gestión provisional de las tierras para evitar su abandono

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

