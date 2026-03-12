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129-93. Los Nuggets se desquitan con los Rockets

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Washington, 12 mar (EFE).- Los Denver Nuggets se impusieron este miércoles a los Houston Rockets por 129-93 y se desquitaron así de su última derrota ante los Oklahoma City Thunder, la segunda en apenas diez días.

Los Rockets (40-25) llegaban a Denver como terceros en el Oeste, mientras que los Nuggets (40-26) habían caído a la sexta posición, tras acumular seis derrotas en los últimos diez partidos.

Dos de esas derrotas fueron contra los Thunder, vigentes campeones y rival a batir para cualquier aspirante al anillo. Los Nuggets, que sobre el papel tenían que ser el gran contendiente, estaban dejando muchas dudas en esta recta final de campeonato.

Los Rockets pagaron los platos rotos. David Adelman diseñó un plan defensivo para Kevin Durant, que se topó con una pared cada vez que recibía el balón. Durant, que promediaba esta temporada 26,1 puntos por partido, terminó con 11.

Houston también echó de menos los puntos del turco Alper Sengun, que terminó la noche con 10. Solo Amen Thompson, con 16 puntos, cumplió con lo que se espera de él.

Los Rockets, que venían de perder por 145-120 en San Antonio, encajaron tres días después en Denver la peor derrota de su temporada, de 36 puntos.

Al otro lado de la cancha, Nikola Jokic sumó su 25 triple-doble de la temporada con 16 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias, además de 5 tapones. Solo Jalen Johnson (11) y Josh Giddey (10) tienen diez triples-dobles o más esta temporada, además del serbio.

Jamal Murray puso 30 puntos, Christian Braun 19 y Cameron Johnson 17, en el segundo partido seguido en el que Adelman pudo contar con su quinteto ideal tras superar una plaga de lesiones que Denver arrastra desde el inicio de la temporada.

El partido estuvo relativamente igualado hasta el descanso (53-43), pero los Nuggets firmaron un parcial de 40-22 en el tercer cuarto y de 36-24 en el último para un 76-46 en el segundo tiempo.

Con el resultado en el Ball Arena de Denver, la pelea por los puestos de 'play-off' en el Oeste queda más apretada que nunca.

Más allá de los Thunder (51-15) y Spurs (48-17), en pugna por el liderato, los siguientes cuatro equipos están separados por solo medio partido: Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers y Rockets empatados con 40-25, por el 40-26 de los Nuggets.

Los Nuggets tendrán una revalida de su buen resultado ante Houston mañana mismo, en su visita a la difícil cancha de San Antonio. EFE

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