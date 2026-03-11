Espana agencias

Torres invita al Gobierno balear a negociar tras la derogación de la ley de memoria democrática antes de recurrir al TC

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que invitará "inmediatamente" al Gobierno de Baleares a "sentarse" con el Gobierno de España para "eliminar" de la nueva normativa "todo lo que está fuera de la defensa de los derechos humanos" después de que el Partido Popular (PP) apoyase este martes la derogación de la ley de memoria democrática propuesta por Vox.

Torres ha advertido al Ejecutivo autonómico que si se niegan a negociar o si no alcanzan un acuerdo, recurrirá al Tribunal Constitucional para que quede sin efecto la nueva ley de "la ultraderecha y la derecha ultra", según ha afirmado en unas declaraciones previas a su participación en el Foro contra el Odio celebrado este miércoles.

En palabras del ministro, esta decisión demuestra que "quienes mandan" en el Gobierno balear son "los que exigen", "los que ponen condiciones", "los que hablan del odio" y "los que lanzan ataques absolutamente insoportables, inexcusables e inaceptables contra el presidente del Gobierno y el Gobierno legítimo de España".

En esta línea, ha lamentado la "sumisión" del Gobierno de las Islas Baleares ante Vox por eliminar una norma que pretende "defender los derechos humanos, condenar al dictadura, defender la democracia y la libertad" y "responder con reparación y justicia" a quienes fueron "señalados, perseguidos, torturados o asesinados" durante la guerra civil y la dictadura franquista.

Y ha insistido en criticar al PP porque "sucumben" a las medidas de Vox "después de haber afirmado que no iban a aceptar" sus "exigencias".

EuropaPress

