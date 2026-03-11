Temas del día de EFE España del jueves 12 de marzo de 2026

IRÁN GUERRA

Madrid - La guerra de Irán sigue acaparando el debate público mientras el Gobierno prepara su plan de medidas para paliar los efectos económicos del conflicto con las aportaciones de los partidos salvo Vox, que rechaza participar en cualquier negociación con el Ejecutivo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid - La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se reúne con patronal y sindicatos para abordar las medidas que se preparan para hacer frente al impacto económico de la guerra de Irán.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

OTAN ANIVERSARIO

Madrid - Este jueves se cumplen 40 años del referéndum de la OTAN en el que los ciudadanos acudieron a las urnas para resolver un dilema que dividía al país. Cuatro décadas después el debate no solo sigue vivo sino que ha colocado a España en el punto de mira de un Donald Trump que no ceja en sus exigencias para que incremente su gasto en defensa.

(Texto a las 6:30.1106 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios en la URL bit.ly/40tJYDh)

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Valladolid - En el penúltimo día de campaña los principales candidatos de las elecciones de Castilla y León responden a un cuestionario de EFE con preguntas 'nada políticas', que pretenden mostrar otros perfiles más personales de todos ellos, aunque también dejan en evidencia que la política roza casi todos los ámbitos de la vida.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

POLICÍA NACIONAL

Madrid - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska preside la toma de posesión del nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Luis Santafé, tras la crisis generada en la institución pro la denuncia de agresión sexual presentada pro una subordinada contra su antecesor en el cargo, José Ángel González.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VIOLENCIA MACHISTA

Miranda de Ebro (Burgos) - A la espera de pasar a disposición judicial permanece detenido el sospechoso de haber provocado el incendio en Miranda de Ebro (Burgos) en el que murieron su expareja, la madre de esta y una vecina, un crimen investigado como violencia machista y por el que la localidad ha decretado tres días de luto.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Cádiz - Sonia Guerrero Fernández es policía municipal de Los Barrios (Cádiz) especializada en atender a víctimas de violencia machista, un trabajo al que llegó después de sufrir ella misma durante ocho años el infierno de las agresiones físicas y psicológicas de su expareja, una experiencia que cuenta ahora en un libro y sobre la que habla en una entrevista con EFE. Isabel Laguna

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SUCESOS DESAPARICIÓN

Mérida- La Guardia Civil interroga a los dos hermanos detenidos el miércoles por la tarde en Hornachos (Badajoz) en relación con la desaparición en esa localidad pacense en 2017 de Francisca Cadenas e investiga si los restos óseos hallados en uno de los registros corresponden con los de la mujer.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

JUICIO MENORES

Oviedo - El juicio a puerta cerrada contra el matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante cerca de cuatro años en una vivienda a las afueras de Oviedo llega a su fin con una última pericial de una psicóloga, la declaración de los acusados y los informes y conclusiones de las partes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CAMBIO CLIMÁTICO

Madrid - Buscar apoyo institucional, denunciar por los canales habilitados por las plataformas o, directamente abandonar las redes sociales son algunas de las soluciones a las que recurren científicos, meteorólogos y divulgadores españoles contra el acoso y la desinformación que, denuncian a EFE, han ido a más en los últimos años.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FUNDACIÓ MIRÓ

Barcelona - La Fundació Miró ha reordenado su colección bajo el título 'Joan Miró. Cercles', con un recorrido renovado en el que la arquitectura de Sert asume un papel esencial y permite que las obras se vinculen al entorno y la luz que las rodea.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MODA MADRID

Madrid - La Plaza de España se convierte en una pasarela urbana improvisada en la que 40 modelos desfilarán con prendas de 25 diseñadores para celebrar la moda de autor española, reivindicar los oficios y la artesanía, un acto que da el pistoletazo de salida a una semana en la que la Madrid se convierte en la capital de la moda

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MÚSICA MORRISSEY

Valencia - El cantante británico Morrissey, uno de los iconos más controvertidos del pop-rock anglosajón desde que liderara The Smiths en los años 80, ofrece en el Palau de les Arts de València el primero de sus tres conciertos en España de presentación de su nuevo disco, 'Make-up is a lie', con todas las entradas vendidas al igual que en Zaragoza y Sevilla.

(Texto) (Foto)

TIEMPO PRIMAVERA

Madrid - La Agencia Estatal de Meteorología presenta este jueves el balance climático del invierno, que agota ya sus últimos días, así como la predicción estacional para la primavera que comenzará el próximo viernes 20 de marzo a partir de las 15:46 horas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Zaragoza.- GOBIERNO ARAGÓN.- La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, recibe a la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, dentro de la ronda de contactos para proponer candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Palacio de La Aljafería. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- SENADO AUTONOMÍAS.- Reunión vía telemática de la mesa y portavoces de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Senado.

11:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra delegada de Defensa francesa, Alice Rufo, inauguran la exposición 'Libération. París 1944. Españoles, exilio y resistencia', que rinde homenaje a los republicanos españoles que participaron en la liberación de París, en la Segunda Guerra Mundial. Jardines del Campo del Moro del Palacio Real. (Texto)

11:00h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- Rueda de prensa de la plataforma PararLaGuerra.es, que presenta un manifiesto con el respaldo de más de 1.500 firmantes, entre ellos a Asociación Iraní ProDerechos Humanos. Ateneo de Madrid.

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA MONTENEGRO.- Visita a la mesa y portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea de la ministra de Asuntos Europeos de Montenegro, Maida Gorčević. Congreso.

12:30h.- Madrid.- CIS ENCUESTA.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difunde una encuesta sobre los temores que acechan a la sociedad actual. (Texto)

19:00h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- La secretaria general y diputada de Podemos Ione Belarra asiste a la ‘Cadena Humana no al rearme, no a la OTAN, no a la militarización’, convocada por la Asamblea de Madrid Contra el Rearme y la Militarización. Cuartel General del Ejército de Tierra, Recoletos, 1.

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- SECTOR INMOBILIARIO.- Tinsa presenta un informe sobre la vivienda de obra nueva en España durante 2026.

10:00h.- València.- ECONOMÍA PERSPECTIVAS.- El foro Forinvest analiza las perspectivas económicas de este año en el contexto geopolítico, social, económico y empresarial actual, y las debilidades y fortalezas de la economía española. Feria Valencia. (Texto)

10:00h.- Bilbao.- ECONOMIC FORUM.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, inauguran el Basque Economic Forum. CRAI.

10:30h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside la reunión con los agentes sociales para abordar el impacto económico derivado del conflicto bélico en Irán. Al finalizar (12:00h) comparece en rueda de prensa el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ministerio de Economía. (Texto)

10:30h.- València.- SUPERMERCADOS FUTURO.- Consum celebra su XIII Encuentro #DecirHaciendo sobre 'El supermercado del futuro'. Agencia creativa Way, c/ papa Alejandro VI, 5.

10:30h.- Barcelona.- BARCELONA SHEIN.- La plataforma asiática de moda en línea Shein presenta su nuevo 'hub' en Barcelona.

11:30h.- Arganda del Rey (Madrid).- AGRICULTURA PRECIOS.- Asaja Madrid y el resto de asociaciones agrarias de la región impulsan una nueva movilización como protesta contra la subida del precio del gasóleo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- SEAT RESULTADOS.- Seat da a conocer sus resultados de 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Barcelona.- GOBIERNO ECONOMÍA.- La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participa en un diálogo con la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García-Milà. Provença, 298. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Madrid.- BEGOÑA GÓMEZ.- El Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid juzga a Pilar Baselga por llamar transexual a Begoña Gómez. Calle Julián Camarillo. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TRIBUNALES LANZAROTE.- El Tribunal Supremo juzga al senador y expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (Coalición Canaria), a quien la Fiscalía pide un año y medio de prisión por presuntos delitos de falso testimonio o acusación y denuncia falsa.

10:00h.- Madrid.- AGRESIÓN SEXUAL.- El juez que investiga al actor Juan Codina por presunta agresión sexual toma declaración a los denunciantes. Juzgado de Instrucción 20, Plaza de Castilla. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- VIOLENCIA SEXUAL.- La Audiencia de Barcelona juzga a un entrenador de baloncesto del Centre Catòlic de L'Hospitalet acusado de agredir sexualmente a tres alumnas de 14 años, entre junio y julio de 2018. Audiencia de Barcelona. (Texto)

10:00h.- Vigo (Pontevedra).- JUICIO NARCOTRÁFICO.- Juzgan a cinco personas acusadas de tráfico de drogas a gran escala delito por el que la Fiscalía pide para ellos penas de prisión de entre 8 años y 6 meses y 13 años. Ciudad de la Justicia, Audiencia de Pontevedra.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- URBAS JUICIO.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio contra el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, y otras 14 personas por presunta estafa y delito societario. Audiencia Nacional, c/ Límite s/n.

10:30h.- Oviedo.- JUICIO MENORES.- La Audiencia Provincial de Oviedo celebra la última sesión del juicio a puerta cerrada contra el matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante cerca de cuatro años en una vivienda a las afueras de Oviedo. Sección Segunda de la Audiencia de Oviedo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- POLICÍA NACIONAL.- Toma de posesión del nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Luis Santafé. Complejo policial de Canillas. (Texto)

11:00h.- Madrid.- JUSTICIA ACCESIBLE.- El Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG) y la Fiscalía General del Estado presentan una campaña sobre justicia accesible y fácil de entender en un acto presidido por la fiscal general, Teresa Peramato. Fiscalía General del Estado, Fortuny, 4. (Texto)

16:30h.- Madrid.- JUCIO PUJOL.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio al expresidente de Cataluña Jordi Pujol y su familia por la fortuna oculta en Andorra con las declaraciones de testigos. C/ Génova. (Texto)

SOCIEDAD

09:15h.- Leioa (Bizkaia).- PERIODISMO GUERRA.- Presentación del informe 'Caracterización y condiciones de seguridad de periodistas españoles que cubren conflictos internacionales'. Paraninfo de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Campus Leioa. (Texto) (Foto)

09:30h.- Belorado (Burgos).- MONJAS BELORADO.- Las exmonjas de Belorado deberán abandonar este jueves, de manera forzosa, el monasterio burgalés en cumplimiento del auto del Tribunal de Instancia de Briviesca que ordena su desahucio. Convento Santa Clara. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Barcelona.- SALUD ADICCIONES.- Presentación de los resultados de la Encuesta sobre el uso de drogas en la Enseñanza Secundaria (ETUDES) en Cataluña en 2025. Edifici Salvany, c/Aragó 330-332. (Texto)

10:00h.- Madrid.- COLECTIVO LGTBI.- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) celebra el V Congreso de Empresa y Derechos Humanos en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sede del Parlamento Europeo, Castellana, 46.

10:45h.- Alcalá de Henares (Madrid).- CURSO PERIODISMO.- La reina clausura la tercera edición del máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional. Capilla de San Ildefonso. Universidad de Alcalá de Henares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- ENFERMEDADES OLVIDADAS.- Rueda de prensa de presentación de la iniciativa 'No te olvides de las enfermedades olvidadas', en la que cerca de 40 humoristas gráficos de ambos lados del Atlántico aportan obras originales. Casa del Libro, Gran Vía 29.

12:00h.- Madrid.- AGENCIA MEDICAMENTO.- La plantilla de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se concentra contra la falta de financiación y fuga de profesionales. Ministerio de Sanidad.

16:00h.- Madrid.- SALUD RIÑÓN.- La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura el acto institucional del Día Mundial del Riñón. Ministerio de Sanidad.

CULTURA

00:00h.- Alicante.- MÚSICA BLUES.- Una de las grandes figuras de blues de Chicago, Toronzo Cannon, actúa en el Teatro Principal de Alicante acompañado de su banda. Plaza Ruperto Chapí, s/n.

09:30h.- Sevilla.- HISTORIA DEBATES.- Congreso Internacional Conmemorativo del Quinto Centenario de las Bodas de Carlos V. Salón del Almirante del Real Alcázar.

10:00h.- San Sebastián.- ARTES ESCÉNICAS.- Presentación de una decena de obras y espectáculos de la 32 edición de dFeria. Teatro Victoria Eugenia.

10:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Fernanda Orazi dirige 'Niebla', una pieza creada a partir de la novela de Miguel de Unamuno. Nave 10 Matadero. (Texto)

10:00h.- Madrid.- PERIODISMO MUSICAL.- II Congreso del Periodismo Musical que tratará, entre otros asuntos, la importancia de la crítica negativa y el impacto de la IA. AIE, Torrelara 8. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- FUNDACIÓ MIRÓ.- La Fundació Miró presenta la nueva ordenación de su colección, que con el título 'Joan Miró. Cercles' muestra un centenar de obras con un recorrido renovado. (Texto) (Foto)

11:45h.- Zaragoza.- CINE VINO.- La chef Samantha Vallejo-Nágera, la cantante Carmen París y el presidente de la D.O. Cariñena, Antonio Serrano, atienden a los medios antes del estreno del documental 'La primera vez… el sabor de lo nuevo', un viaje por los vinos 'Garnacha Nueva de Cariñena'. Cine Cervantes.

12:00h.- Madrid.- PATRONATO MÚSICA.- La reina preside la reunión del patronato de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. C/ Requena, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- OLGA TOKARCZUK.- Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura, ofrece un encuentro con los medios de comunicación de Tenerife por su participación en el festival Tenerife Noir. Espacio Cultural CajaCanarias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:20h.- Madrid.- CULTURA EXPOSICIÓN.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita la exposición 'Museo La Cañada', enmarcada en el proyecto 'La Cañada es real. Museo portátil de la memoria'. La Quinta del Sordo. C/ del Rosario, 15. (Texto)

12:30h.- Madrid.- PREMIO GONCOURT.- Un jurado de estudiantes y alumnos, presidido por el escritor Víctor del Árbol, elige su favorita entre las finalistas al Premio Goncourt 2025, una iniciativa que se celebra desde 2017 y lo anuncia en una rueda de prensa a la que asiste la embajadora de Francia en España. Serrano 124

12:30h.- Madrid.- MODA MADRID.- La Semana de la Moda comienza con un evento inaugural en la Plaza de España organizado por la plataforma OModa Madrid es Moda. (Texto)

17:30h.- Madrid.- DAVID DELFÍN.- Una exposición y un documental sobre el diseñador David Delfín (1970-2017) enmarcan su figura y trayectoria en el mundo de la moda. Museo del Traje. (Texto)

18:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- TENERIFE NOIR.- El escritor David Uclés, reciente ganador del Premio Nadal, comparece en rueda de prensa con motivo de su participación en el festival Tenerife Noir. Espacio Cultural CajaCanarias.

19:00h.- Sevilla.- CINE QUEER.- Gala inaugural del Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía, Andalesgai. MK2 Cines Nervión Plaza.

19:30h.- Madrid.- MODA MADRID.- La diseñadora cordobesa Juana Martín vuelve desfilar en Madrid después de dar el salto a la pasarela de la alta costura de París y de haber sido galardonada con el Premio Nacional de Moda. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Alcalá, 13. (Texto)

21:00h.- Madrid.- PREMIO MÚSICA.- Final del XI Premio Ruido que otorga la prensa musical al mejor disco del año 2025, con finalistas como 'Lux' de Rosalía, 'Si abro los ojos no es real' de Amaia o 'Spanish Leather' de Guitarricadelafuente, entre otros. Sala Berlanga. C/ Andrés Mellado 53. (Texto)

21:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- PREMIOS DIAL.- La cantante Leire Martínez presenta la gala en la que Cadena Dial entrega sus premios anuales a la música en español. (Texto) (Foto) (Vídeo).

EFE

pamp/slp

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245