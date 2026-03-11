Marta Ortega (Inditex) cobró 1 millón de euros, igual que en 2024 y 2023

Madrid, 11 mar (EFE).- La presidenta de Inditex, Marta Ortega, percibió como salario y en metálico 1 millón de euros en el ejercicio 2025, por lo que su retribución se mantiene con respecto a 2024, que tampoco había variado con respecto a la de 2023.

Según la tabla de retribuciones comunicada al regulador bursátil español, el consejero delegado de la compañía, Óscar García-Maceiras cobró un salario de 11,549 millones, un 2,97 % más que en 2024 y de los que 7,43 son en metálico.

Amancio Ortega, que es consejero de la compañía, recibió por el cargo que ostenta 100.000 euros.

La retribución devengada por la sociedad a los consejeros fue de 14,54 millones, de los que 10,41 se pagaron en metálico.

Estas cifras incluyen lo percibido por sus cargos en el consejo de administración, a lo que habría que sumar lo correspondiente a los dividendos que perciben. EFECOM