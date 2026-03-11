La CEOE abordará este jueves con el Gobierno las medidas ante la guerra en Irán

Madrid, 11 mar (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que este jueves la patronal participará en una "mesa" con el Gobierno para abordar las medidas que se pueden tomar ante la situación con el fin de mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio en las empresas.

Garamendi ha hecho estas declaraciones este miércoles, durante la inauguración de una jornada con las empresas de distribución, organizada por la patronal CEOE y el grupo de supermercados IFA.

El presidente de la patronal ha mostrado a los supermercados su respaldo, en un momento como el actual, que ha comparado con la pandemia: "Hoy es un día donde hay que plantear con mucha claridad que la distribución es fundamental (..) cuando vienen momentos delicados como estos momentos".

"La distribución es el 13 % del PIB nacional, estamos hablando del 17 % del empleo y uno de los sectores más necesarios", ha subrayado.

Asimismo, ha lamentado los "ataques reduccionistas" habituales que sufre la actividad de la distribución, en referencia a las acusaciones de que se benefician del coste de los alimentos, de que "alguien se está forrando", cuando eso "no es una realidad".

Aparte del conflicto en Oriente Medio, ha reconocido que hay cuestiones que solucionar en el ámbito empresarial como el absentismo laboral y al respecto ha pedido al Gobierno que tome medidas, porque "la broma", en su opinión, le está saliendo al Estado por un coste 16.000 millones de euros y a las empresas por 16.000 millones más.

Ese coste es "bastante más que el presupuesto de defensa de este país, es mucho más que en muchas presupuestos de las comunidades autónomas y desde luego yo creo que es mucho dinero", ha señalado.EFE