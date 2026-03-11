Espana agencias

FundéuRAE: “precios récord” o “precios récords”, ambas válidas

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que, cuando “récord” se usa en aposición junto a otro sustantivo en plural, puede mantenerse invariable o escribirse en plural: “los precios récord” o “los precios récords”.

Es frecuente encontrar en los medios casos como los siguientes: “El gasto en sueldos públicos alcanza cifras récords”, “El auge de la IA provoca gastos récord en red eléctrica” o “El guardián de la información clasificada del Ejército y el CNI logra resultados récords”.

Según explica el “Diccionario panhispánico de dudas”, la voz “récord” puede permanecer en singular o pluralizar cuando tiene el sentido de ‘no logrado hasta el momento’ y acompaña en aposición a un sustantivo plural. Se recuerda que su plural es “récords”, también escrito con tilde.

Por lo tanto, todos los ejemplos anteriores se consideran válidos.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Perjudicados del 'caso ataúdes' muestran su impotencia, indignación y dolor ante "una estafa en toda regla"

Familiares relatan a la justicia que, tras descubrir sustituciones de féretros en cremaciones contratadas, sintieron extrema rabia y desconcierto, criticando el ocultamiento por parte de empleados, la falta de transparencia y los graves perjuicios morales ocasionados

Perjudicados del 'caso ataúdes' muestran

Los Harlem Globetrotters anuncian gira por España en mayo con motivo de su centenario

Infobae

Samu Costa se ve con Cristiano en el Mundial 2026

Infobae

Samu Costa: Demichelis es un aire fresco para el club

Infobae

El argentino Fede Pizarro seguirá ligado dos años más al REBI Cuenca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La constructora que debe cuatro

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

Cazas españoles interceptan dos aviones militares rusos en el Báltico durante la operación ‘Centinela Oriental’ de la OTAN

ECONOMÍA

Rafael Alonso, experto en recursos

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hemos normalizado perder la salud por culpa del trabajo”

La guerra en Oriente Medio pasa factura a los españoles: gasolina hasta 2 euros el litro, hipotecas más caras y euríbor al alza

La polémica del bono social eléctrico: más de la mitad de las familias numerosas y los pensionistas que cobran la ayuda no la necesitan, sobre todo en Madrid

Unos hijos cuestionan el testamento de su padre porque los desheredaba: la Justicia les concede la gestión provisional de las tierras para evitar su abandono

Hacienda vigilará al sector inmobiliario en plena crisis de la vivienda: controlará desde la promoción y construcción hasta la comercialización

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club