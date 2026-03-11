Espana agencias

Fiscalía presenta una denuncia por un supuesto maltrato a bebés en una guardería de Getxo (Vizcaya)

Guardar

La Fiscalía de Vizcaya ha presentado una denuncia en los Juzgados de Getxo (Vizcaya) por una supuesto caso de maltrato a bebés, de entre 0 y 2 años, en una guardería esta localidad, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha precisado que no es titular de la guardería, y que no forma parte del consorcio de Haurreskola sino que se trata de una empresa privada. En concreto, el centro es propiedad de la fundación BBK, que no ha querido pronunciarse sobre estos hechos.

Por su parte, desde el Departamento de Seguridad han señalado que no han recibido ninguna denuncia y que es una investigación que está llevando directamente la Fiscalía.

Según fuentes cercanas a la investigación, la denuncia fue presentada por otra trabajadora del centro por la actitud de algunas empleadas contra los menores, que podría incurrir en un delito de maltrato. Las familias han sido informadas por la guardería de que conocían esos hechos y que las trabajadoras investigadas, que ya no trabajan este año en la guardería, fueron despedidas.

Fuentes del TSJPV han confirmado que la Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados de Getxo, que ha recaído en la plaza número tres de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo.

Tras esa denuncia, se han abierto diligencias previas y se ha declarado de forma simultánea el secreto de las actuaciones en relación con el caso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Acepta dos años de cárcel y multa de 12 millones de euros el cabecilla del grupo que fabricaba tabaco ilegal en Ourense

Acepta dos años de cárcel

Bruselas pide al TJUE multar a España por no aplicar la directiva que exime del IVA a pymes y autónomos

Bruselas pide al TJUE multar

Aagesen recuerda que los proyectos de Forestalia investigados están en suspenso y pide auditoría en el ministerio

Aagesen recuerda que los proyectos

Fiscalía pide ampliar la autopsia para precisar la acción última de la muerte del niño de Garrucha (Almería)

El Ministerio Público solicitó nuevas diligencias forenses para determinar cómo se produjo el fallecimiento del menor, analizar lesiones previas y establecer si existieron episodios de violencia continuada, además de revisar su historial clínico y tratamientos recibidos

Fiscalía pide ampliar la autopsia

127.000 toneladas de residuos ilegales incautadas en gran operación liderada por España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre se escapa de

Un hombre se escapa de la cárcel con la ayuda de dos cómplices vestidos de policía y nadie se da cuenta hasta dos días después

La Guardia Civil para en Cádiz a un coche que estaba realizando maniobras “sospechas” y encuentran 150.000 euros en fajos de billetes

El Gobierno cesa a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon

Procedente el despido de un preso que trabajaba limpiando viales en el taller de la cárcel tras haber dado positivo en anfetaminas

España accede a desbloquear reservas de petróleo suficientes para cubrir el consumo nacional durante 12 días si así lo acuerdan los miembros de la AIE

ECONOMÍA

Renfe lanza la primera Oferta

Renfe lanza la primera Oferta Pública de Empleo del año con 550 plazas para maquinistas

El Gobierno ultima un paquete de medidas para “proteger las rentas de los trabajadores” frente a la guerra en Irán

Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex logra el mayor beneficio de su historia con 6.220 millones de euros

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”