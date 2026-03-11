Espana agencias

El Gobierno concluye los contactos con los grupos sobre las respuestas a la guerra de Irán

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE).- El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha completado este miércoles la ronda de llamadas a los grupos parlamentarios, todos excepto Vox que "ni responde ni se espera que responda", sobre las medidas de respuesta a la guerra en Irán que se incluirán en un plan "integral" que preparan ya todos los ministerios a "pleno rendimiento".

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, Bolaños ha explicado que entre el martes y este miércoles ha hablado con los grupos para explicarles que el Gobierno está trabajando en este plan con medidas para paliar los efectos negativos de la guerra.

Ha asegurado que el Gobierno pretende dar respuesta a todos los sectores, empresas, autónomos y ciudadanos que se vean afectados y, en este sentido, ha pedido a los grupos que le faciliten durante esta semana sus propuestas para analizarlas, estudiarlas y, en su caso, incorporarlas.

El titular de Presidencia ha criticado a Vox, del que ha dicho que "abiertamente es favorable a la guerra" y que "nada le preocupan las consecuencias negativas que pueda tener en los españoles la guerra".

A la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, seguirá mañana una reunión con los agentes sociales, patronal y sindicatos que, ha dicho, también podrán hacer las propuestas que consideren.

El ministro ha querido destacar que el Gobierno tiene "experiencia acreditada en dar respuesta ágil y eficaz a las distintas crisis que se han ido planteando", tras la pandemia, la guerra de Ucrania, los aranceles o el volcán de La Palma.

"Sabemos cómo responder de manera ágil, de manera eficiente, de manera rápida, de manera contundente a lo que necesite en cada momento cada sector afectado y eso vamos a hacer en los próximos días en el marco de la guerra de Irán", ha asegurado.

El plan previsto por el Gobierno tendrá dos pilares, uno de ellos con respuestas coyunturales desde el punto de vista socioeconómico, y otro de medidas estructurales.

Serán así medidas que van más allá de las de carácter fiscal, ha precisado Bolaños, que ha destacado que "es un plan mucho más ambicioso" y ha apuntado como ejemplo el puesto en marcha por la guerra de Ucrania. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Elche prepara la visita al Real Madrid con las ausencias de Bigas, John y Fort

Infobae

Aagesen destaca su apuesta por "todo al verde" en la transición ecológica pese a la guerra

Infobae

Tres menores heridos con quemaduras durante un experimento en un colegio de Girona

Infobae

Dos detenidos con 150.000 euros en bolsas de plástico en un vehículo en Olvera (Cádiz)

Infobae

El autor del correo clave del caso Montoro pide anularlo porque se vulneraron sus derechos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vídeo: Así han sido los

Vídeo: Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

ECONOMÍA

El Ibex 35 abre a

El Ibex 35 abre a la baja y pierde los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 102 dólares

La bajada del precio de la luz contiene el IPC en el 2,3% en febrero

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son las cinco causas más comunes por las que se pide una incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La ciudad de España en la que cuidarse es más barato: precios asequibles del gimnasio y de comida saludable (problema: hace frío)

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club