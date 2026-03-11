El Gobierno concluye los contactos con los grupos sobre las respuestas a la guerra de Irán

Madrid, 11 mar (EFE).- El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha completado este miércoles la ronda de llamadas a los grupos parlamentarios, todos excepto Vox que "ni responde ni se espera que responda", sobre las medidas de respuesta a la guerra en Irán que se incluirán en un plan "integral" que preparan ya todos los ministerios a "pleno rendimiento".

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, Bolaños ha explicado que entre el martes y este miércoles ha hablado con los grupos para explicarles que el Gobierno está trabajando en este plan con medidas para paliar los efectos negativos de la guerra.

Ha asegurado que el Gobierno pretende dar respuesta a todos los sectores, empresas, autónomos y ciudadanos que se vean afectados y, en este sentido, ha pedido a los grupos que le faciliten durante esta semana sus propuestas para analizarlas, estudiarlas y, en su caso, incorporarlas.

El titular de Presidencia ha criticado a Vox, del que ha dicho que "abiertamente es favorable a la guerra" y que "nada le preocupan las consecuencias negativas que pueda tener en los españoles la guerra".

A la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, seguirá mañana una reunión con los agentes sociales, patronal y sindicatos que, ha dicho, también podrán hacer las propuestas que consideren.

El ministro ha querido destacar que el Gobierno tiene "experiencia acreditada en dar respuesta ágil y eficaz a las distintas crisis que se han ido planteando", tras la pandemia, la guerra de Ucrania, los aranceles o el volcán de La Palma.

"Sabemos cómo responder de manera ágil, de manera eficiente, de manera rápida, de manera contundente a lo que necesite en cada momento cada sector afectado y eso vamos a hacer en los próximos días en el marco de la guerra de Irán", ha asegurado.

El plan previsto por el Gobierno tendrá dos pilares, uno de ellos con respuestas coyunturales desde el punto de vista socioeconómico, y otro de medidas estructurales.

Serán así medidas que van más allá de las de carácter fiscal, ha precisado Bolaños, que ha destacado que "es un plan mucho más ambicioso" y ha apuntado como ejemplo el puesto en marcha por la guerra de Ucrania. EFE