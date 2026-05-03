En mayo, videojuegos de cine con James Bond ‘007 First Light’, Batman y el adorable Yoshi

Javier Picazo Feliú

Madrid, 3 may (EFE).- Podría tratarse de un mes de estrenos de cine pero en mayo el sector de los videojuegos llega cargado de lanzamientos de títulos que saltan del celuloide al ocio digital con esperados regresos como el nuevo título del agente James Bond en ‘007 First Light’, el del caballero oscuro formato Lego en ‘Batman: Legacy of the Dark Knight’ y el del dinosaurio entrañable de Nintendo con ‘Yoshi and the Mysterious Book’.

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‘007 First Light’ (Multiplataforma, 27 mayo)

Llega a las consolas la nueva aventura de acción en tercera persona del agente más famoso del universo. Un James Bond joven, temerario e ingenioso en su etapa de entrenamiento en el MI6 antes de convertirse en leyenda. Una historia original, con misiones llenas de investigación, adrenalina y escenarios exóticos al estilo Bond.

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Uno de los juegos más esperados del año con una dinámica de sigilo o acción, vehículos icónicos de la saga y la misión de descubrir a un agente corrupto en un título con aroma a ‘Uncharted’.

‘Yoshi and the Mysterious Book’ (Switch 2, 21 mayo)

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El regreso del dinosaurio más carismático del universo ‘supermario’ vuelve a la nueva consola de Nintendo con un título muy especial. Pura magia y creatividad. Un título en el que los jugadores tendrán que ir descubriendo el mundo como si de exploradores se trataran, conociendo especies, poniéndose nombre, interactuando con ellas y avanzando en una aventura preciosa que invita a sacar el espíritu más para ir completando un extraño libro parlante.

‘LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight’ (Multiformato, 22 mayo)

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Vuelve el ‘Caballero Oscuro’ con su nueva aventura de LEGO en formato videojuego en el que de nuevo el humor, la acción y la sorpresa se unen en una aventura en la que el jugador tendrá la oportunidad de campar a sus anchas con toda su habitual gama de vehículos en un Gotham City de mundo abierto y enfrentarse a sus archienemigos Joker, Pingüino o Hiedra Venenosa.

‘Forza Horizon 6’ (Multiplataforma, 19 mayo)

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Vuelve uno de los simuladores de conducción más importantes del mundo de los videojuegos y lo hace enfocado en un tour por Japón. 550 coches reales a disposición de los jugadores en un mundo abierto inmenso y un país entero por explorar. Un modo de aventura que se combina, como es habitual, con sus sorprendentes desafíos en modo multijugador.

Juegos mensuales de PlayStation Plus

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Los usuarios del servicio de suscripción de pago de Playstation recibirán este mes un bombazo, EA Sports FC 26, el simulador por excelencia de fútbol, ‘Wuchang: Fallen Feathers’, un juego de rol con aroma a ‘Dark Souls’, y el título estilo “metroidvania” de acción ‘Nine Sols’.

Juegos mensuales de Xbox Game Pass

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A falta de más confirmaciones, este mes los usuarios del Game Pass de Xbox contarán con multitud de títulos confirmados entre ellos, Final Fantasy V (5 de mayo), Call of the Elder Gods (12 de mayo), Forza Horizon 6 (19 de mayo), Beastro (21 de mayo) o Subnautica 2. No se descarta una gran sorpresa, la llegada de Star Wars Outlaws. EFE

(foto)

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