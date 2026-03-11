El acusado de intentar matar a tiros a un hombre en una discoteca de Almería en 2022 y un cómplice reconocen los hechos

El hombre de 40 años acusado de intentar asesinar a tiros al novio de la que era su expareja sentimental en la discoteca de La Térmica, en la costa de Almería, en abril de 2022 ha reconocido los hechos durante la primera sesión del juicio celebrada en la Audiencia Provincial de Almería donde uno de los cómplices, que lo acompañó como ocupante del vehículo que se empleó para la huida, también ha admitido su participación.

Ambos acusados, representados por el letrado Karim El Marbouhe, han corroborado a preguntas de la Fiscalía su implicación mientras que un tercero, el supuesto conductor del vehículo en el que se emprendió la huida, se ha mantenido al margen de dichos reconocimientos y declarará en una sesión posterior prevista para el próximo 16 de marzo.

El abogado de la defensa ha trasladado al inicio del juicio haber consignado las cantidades indemnizatorias a favor de la víctima, que ejerce la acusación particular a través del abogado Leo Marfil, por lo que confía en que el reconocimiento de los hechos, la reparación de daño y una tercera atenuante de alteración psicológica de su principal defendido atenúen la petición inicial de 16 años de la Fiscalía, que acusaba inicialmente de asesinato en tentativa y tenencia ilícita de armas, hasta los seis años de prisión.

Asimismo, el reconocimiento como cómplice del segundo acusado podrá derivar en una petición final de tres años de prisión frente a los ocho iniciales que, previsiblemente, se mantendrán para el supuesto conductor del coche en el que se escapó de la escena del crimen. La acusación particular, no obstante, considera su papel como de cooperador necesario, lo que podría agravar la condena hasta los 15 años de prisión.

En el juicio ha declarado separado de los acusados por un biombo la víctima, quien ha ratificado todos los extremos en los que se produzco el ataque en la discoteca en la que él se encontraban "echando una mano" durante la tarde del 16 de abril de 2022, cuando comenzó a recibir mensajes de la quien entonces era su novia en el que los que le avisaba de que el acusado había "comprado una pistola", que estaba "alterado" y le quería "matar".

La víctima, quien ha detallado que ya había recibido semanas antes amenazas por parte del investigado, ha detallado que el mismo acusado le telefoneó varias veces y luego le mandó mensajes de Whatsapp en los que le decía que le "tenía ganas" y que iba a ir a buscarlo. "Le dije que estaba trabajando en La Térmica y que viniera a hablar, pero que no trajera un cuchillo como en una vez anterior", ha especificado.

UN PRIMER DISPARO "A BOCAJARRO"

Así, el perjudicado ha explicado que tras una pausa para comer se dirigió a la puerta del establecimiento donde se topó con el acusado, quien "en cuestión de segundos" y "a menos de un metro" de él sacó "directamente" y sin mediar palabra un arma que llevaba oculta en el bolsillo y le "pegó un tiro a bocajarro en el pecho".

La víctima ha relatado que su primera reacción tras recibir el disparo fue refugiarse en la discoteca donde "algún trabajador" le quiso "atender" cuando vio que el acusado se dirigía otra vez a él y le volvía a disparar, por lo que huyó. En su ruta de escape, que lo llevó hasta la terraza de otro local cercano, recibió un disparo en el antebrazo y otro en la muñeca. "Me metí entre la gente porque creía que no me iba a disparar", ha explicado.

De este modo, ha indicado que finalmente las heridas hizo que se parara en una mesa donde el acusado le "encañonó" otra vez y "sacó una bala del bolsillo" para reponer el arma mientras le decía: "Esta es la que te va a mandar al cementerio, maricón", si bien se "puso nervioso al recargar" y no pudo conseguirlo. Acto seguido, se escucharon las sirenas de la Policía y el acusado huyó mientras le gritaba "no me denuncies, maricón".

La víctima ha explicado que vio como el acusado se metía en un vehículo que estaba "aparcado con los cuatro intermitentes" por la puerta del copiloto mientras que decía a los que estaban dentro "arranca, arranca, que ya he tirado", aunque no pudo ver al resto de ocupantes.

El juicio ha contado con el relato de un testigo que, como cliente del local, presenció los hechos y ha ratificado la versión de la víctima en cuanto a lo sucedido, toda vez que ha detallado que vio como el coche empleado para la fuga esperó a autor material de los disparos antes de emprender la huida "a una velocidad excesiva" en dirección a la Avenida Cabo de Gata.

Según el relato de la Fiscalía, reconocido por dos de los tres implicados, los ocupantes del coche se trasladaron hasta el Bar Coyote, a un kilómetro y medio de La Térmica, y se deshicieron de varios proyectiles por una alcantarilla próxima. El principal acusado se quedó en el pub mientras que sus cómplices se fueron con el coche hasta la Plaza Pavía, donde lo dejaron aparcado y con el arma oculta en el maletero.

La víctima sufrió importantes heridas de las que tardó 180 días en curarse, nueve de los cuales supusieron una pérdida de calidad de vida grave, y de las que le han quedado secuelas. La Policía Nacional consiguió recuperar el arma empleada en el ataque, que había sido modificada y tenía borrado el número de serie.