Efemérides el 12 de marzo

Madrid, 11 mar (EFE).- Un 12 de marzo de 1986 se aprobó por mayoría en referéndum la permanencia de España en la OTAN. Y en 1996, el presidente Bill Clinton firmó la Ley Helms Burton, que mantenía el embargo estadounidense a Cuba.

Día Mundial del Glaucoma.

1886.- Comienza a publicarse en Madrid 'El Socialista', órgano de información del PSOE, dirigido por Pablo Iglesias.

1907.- Una explosión en el acorazado francés 'Jena', en el dique seco de Toulon, causa la muerte a 118 personas.

1919.- Estalla en Egipto un movimiento nacionalista contra los ingleses.

1925.- El político chino Chiang Kai Chek asume el mando del Kuomintang.

1930.- El líder independentista indio, Mahatma Gandhi, encabeza la conocida como 'Marcha de la sal', uno de los episodios más decisivos en la independencia de la India.

1939.- Finlandia capitula ante la URSS.

- Coronación del Papa Pío XII.

1947.- Plan Truman de ayuda contra la expansión del comunismo en Grecia y Turquía, países a los que se otorgan 400 millones de dólares.

1950.- Los belgas aprueban en referéndum la vuelta al país del rey Leopoldo III.

1967.- El presidente Sukarno, forzado por el ejército, encarga el Gobierno de Indonesia al general Suharto.

1970.- Se fijan los términos del acuerdo preferencial entre España y el Mercado Común Europeo.

1971.- Hafez al-Assad comienza su mandato como jefe de Estado en Siria.

1986.- Los españoles aprueban en referéndum la permanencia de España en la OTAN.

1989.- El científico Tim Berners-Lee desarrolla la World Wide Web (www) mientras trabajaba en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear).

1990.- Botadura del buque oceanográfico de investigación 'Hespérides' operado por el Centro Superior de Investigación Científica de España (CSIC). El navío ha participado en numerosas campañas en aguas de los océanos Ártico y Antártico.

1996.- El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton firma la Ley Helms Burton, que endurece el embargo de EEUU sobre Cuba.

1999.- La República Checa, Polonia y Hungría, primeros países exmiembros del Pacto de Varsovia que ingresan en la OTAN.

2000.- El Partido Popular (PP) liderado por José María Aznar, consigue su primera mayoría absoluta en unas elecciones generales celebradas en España.

.- El papa Juan Pablo II pide perdón por todos los pecados cometidos por la Iglesia Católica a lo largo de la historia.

2003.- Asesinado en Belgrado el primer ministro serbio, Zoran Djindijic.

2004.- Millones de ciudadanos se manifiestan en toda España contra los atentados terroristas de 11-M en Madrid.

2015.- La NASA lanza una misión pionera para estudiar el campo magnético de la Tierra.

2021.- La OMS autoriza el uso de la vacuna anti-covid desarrollada por Janssen.

2021.- Detenida la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos exministros acusados de supuesta "sedición, terrorismo y conspiración" en la crisis de 2019.

2024.- El Gobierno autoriza la fusión Orange-MásMóvil, que concluirá con una nueva empresa matriz conjunta bautizada Masorange.

NACIMIENTOS

--------------------

1863.- Gabriel D'Annunzio, escritor y político italiano.

1900.- Gustavo Rojas Pinilla, militar y político colombiano.

1915.- Alberto Burri, pintor italiano, considerado el creador del expresionismo abstracto.

1919.- Miguel Gila, humorista español.

1921.- Giovanni Agnelli, italiano, fundador y ex presidente de la Fiat.

1922.- Jack Kerouac, escritor estadounidense.

1927.- Raúl Alfonsín, expresidente argentino.

1933.- Jesús Gil, constructor español, fue alcalde de Marbella y presidente del club Atlético de Madrid.

1946.- Liza Minnelli, actriz y cantante estadounidense.

1948.- James Taylor, músico estadounidense.

1950.- Javier Clemente, entrenador de fútbol español.

1979.- Pete Doherty, músico británico.

DEFUNCIONES

----------------------

1648.- Gabriel Téllez, 'Tirso de Molina', dramaturgo español.

1955: Charlie Parker, músico estadounidense de jazz.

1984.- Juana Mordó, galerista de arte española.

1999.- Yehudi Menuhin, violinista británico.

2001.- Robert Ludlum, escritor estadounidense.

2003.- Luis Tobío, escritor gallego.

2004.- Franz Koenig, cardenal católico austriaco.

- Milton Resnick, pintor expresionista abstracto estadounidense.

2007.- César Albiñana García-Quintana, jurista español.

- Antonio Ortiz Mena, político mexicano y expresidente del BID.

2008.- Lazare Ponticelli, último combatiente francés de la I Guerra Mundial.

- Károly Németh, último presidente comunista húngaro.

2009.- Quintín Cabrera, cantautor nacido en Uruguay y afincado en España.

2010.- Miguel Delibes, escritor, periodista y Académico de la Lengua.

2014.- José Antonio Retolaza, primer cura que dio una misa en euskera en 1959.

2015.- Marisa Díez de la Fuente, galerista.

.- Terry Pratchet, escritor británico, 66 años.

2016.- Lloyd Shapley, matemático estadounidense y Nobel de Economía.

2017.- William Peter Blatty, escritor estadounidense.

2018.- Oleg Tabakov, actor y director teatral ruso.

2024.- Dick Fosbury, atleta estadounidense, creador de la técnica de salto de altura que lleva su nombre.

EFE

Doc/lml