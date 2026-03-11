Aagesen avanza que España apoyará la propuesta de la AIE de liberar reservas petróleo

Madrid, 11 mar (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha confirmado que España votará a favor de la propuesta de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para liberar reservas de petróleo, que será del doble a la realizada en la guerra de Ucrania, y que para España supondrá liberar 12 días y medio.

Según ha avanzado Aagesen en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el caso de salir adelante esta propuesta para busca reducir los precios del crudo y que debe ser tomada "de forma unánime", la liberación de reservas que correspondería a España sería de alrededor del 2 % del total, lo que supondría liberar reservas de 12 días y medio.

"Por parte de España apoyamos la medida y entendemos que los mercados van a estar menos tensionados", ha dicho Aagesen.

Aagesen ha señalado que espera que se conozca el resultado de la votación alrededor de las 13:00 o 14:00 de este miércoles.

La ministra ha recordado que la AIE ya tomó una medida similar durante la guerra de Ucrania cuando tras la invasión del país por parte de Rusa se produjo una fuerte tensión en los precios en los mercados energéticos. EFE