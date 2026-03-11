Espana agencias

2-3. Cruz Azul vence al Monterrey y se acerca a los cuartos de final de la Concacaf

Guardar

Monterrey (México), 10 mar (EFE).- Cruz Azul derrotó este martes por 2-3 a los Rayados de Monterrey, que jugaron con 10 desde el minuto 80 por expulsión del arquero uruguayo Santiago Mele, para tomar ventaja en los octavos de final de la Copa de campeones de la Concacaf.

Erik Lira y los argentinos Gonzalo Piovi y Nicolás Ibáñez anotaron por los Azules, en tanto por Monterrey Roberto de la Rosa convirtió un par de goles.

Los Rayados salieron a imponerse en su estadio, pero en el minuto 11 estuvieron a punto de ser vulnerados, cuando el uruguayo Gabriel Fernández se hizo de un balón tras un error de Alonso Aceves y remató de cabeza a las manos del guardameta Santiago Mele.

Los Azules tomaron ventaja en el 25; en un tiro de esquina, Lira se hizo de la pelota y de pierna derecha metió el balón en la red, el 0-1.

Cuando mejor estaban los celestes, los Rayados empataron en el 35, con un gol de Roberto de la Rosa, quien aceptó un balón de Carlos Sanledo, y aprovechó la marca floja para igualar el duelo.

Monterrey fue por más y en el 40 se puso delante, otra vez De la Rosa anotó de zurda a pase de Luis Reyes, el 2-1.

Cuando Monterrey había detenido a un Cruz impetuoso en su afán de atacar, el guardameta uruguayo Santiago Mele hundió a los Rayados con una falta en el área, que provocó un penalti y su expulsión por dos tarjetas amarillas.

Piovi convirtió el penalti ante el colombiano Stefan Medina, portero improvisado del Monterrey, que sufrió con un hombre menos en la cancha.

En el minuto 90, Ibáñez anotó de derecha a pase de Omar Campos para darle la victoria a Cruz Azul, que tiene todo a favor para clasificarse a cuartos de final en una serie que concluirá el próximo martes en Puebla, casa de los celestes.

- Ficha técnica:

2. Monterrey: Santiago Mele; Ricardo Chávez, Stefan Medina, Carlos Salcedo (Víctor Guzmán, m.73), Alonso Aceves; Luis Reyes, Jorge Rodríguez, Cristian Reyes (José Urías, m.73), Jesús M. Corona (Iker Fimbres, m.59), Lucas Ocampos (Luca Orellano, m.59); Roberto de la Rosa (Uros Djurdjevic, m.66).

Entrenador: Nicolás Sánchez.

3. Cruz Azul: Andrés Gudiño; Omar Campos, Amaury García, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Rodolfo Rotondi (Jorge Rodarte, m.73), Agustín Palavecino, Jeremy Márquez (Luka Romero, m.93), Carlos Rodríguez (Andrés Montaño, m.81), José Paradela (Christian Ebere, m.81); Gabriel Fernández (Nicolás Ibáñez, m.73).

Entrenador: Nicolás Larcamón.

Goles: 0-1, m.25: Erik Lira. 1-1, m.35: Roberto de la Rosa. 2-1, m.40: Roberto de la Rosa. 2-2, m.84: Gonzalo Piovi. 2-3, m.90: Nicolás Ibáñez.

Árbitro: Drew Fischer, de Canadá. Expulsó a Mele (m.80) y amonestó a Rodríguez, Mele, Reyes; Márquez y Piovi.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa de campeones de la Concacaf, entre los Rayados de Monterrey y el Cruz Azul, celebrado en el estadio BBVA, en Monterrey, norte de México, ante más de 28.000 aficionados. EFE

(fotos)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

6-2. Israel se despide del Clásico Mundial con un triunfo ante Países Bajos

Infobae

Defensa, en contacto constante con los militares desplegados en Líbano, Irak y Turquía

El Ministerio sigue el desarrollo de la tensión en Oriente Próximo, mientras casi mil efectivos españoles continúan en operaciones internacionales bajo estrictas medidas de protección tras los recientes lanzamientos de misiles relacionados con el conflicto entre Irán y potencias occidentales

Infobae

PP vincula la salida del número 2 de Nuevas Generaciones a que se le negara ser diputado

El dirigente popular Juan Bravo atribuyó el abandono de Carlos Angrisano a la negativa del partido de asignarle representación parlamentaria, asegurando que los militantes deben aceptar las decisiones internas y defendiendo la alta participación en su formación

Infobae

Vox nombra a José Manuel Pancorbo presidente provincial en Murcia en sustitución de Antelo

El nuevo líder de la formación política en la región asume responsabilidades en una etapa que el partido considera decisiva, buscando fortalecer su estructura local tras la salida de Antelo del grupo parlamentario y el reciente nombramiento de Pancorbo

Infobae

Las Carreras por Ciudades Patrimonio comienzan en Alcalá y recorrerán 15 ciudades

El circuito anual reunirá a atletas y aficionados en históricos enclaves de la Unesco, con pruebas desde Alcalá de Henares hasta Toledo y Córdoba, múltiples recorridos y premios destacados como viajes internacionales y estancias en paradores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moncloa amplía cerca de un

Moncloa amplía cerca de un 10% el presupuesto destinado a Defensa sin pasar por el Congreso de los Diputados

La DGT activa una campaña con drones y helicópteros que durará solo hasta el domingo: qué debes hacer para evitar la multa

Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

Las cajas negras revelan que solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y la colisión de los trenes en Adamuz

Albares responde a Macron que España no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

Si aún tienes un décimo de Lotería de Navidad premiado, te quedan pocos días para cobrarlo: conoce la fecha límite y cómo reclamar el dinero

Los ciudadanos de Oriente Medio, desesperados por alquilar piso en Europa: la demanda en Barcelona crece un 480% desde esta región

Juan Roig pide impuestos igualitarios en toda España: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid”

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para hacer frente a la subida del precio de la luz: rebaja de impuestos y autoconsumo

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”