Espana agencias

Yolanda Díaz, Bustinduy y cargos estatales de Sumar e IU participarán en la recta final de campaña

Guardar

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero y el diputado nacional Enrique Santiago participarán en la recta final de la campaña de IU, Sumar y Verdes Equo a las elecciones autonómicas de Castilla y León.

En el caso de la también ministra de Trabajo asistirá este miércoles a un encuentro en Valladolid con representantes de comités de empresas que sufren amenazas de ERE o deslocalización, junto con el cabeza de lista de la coalición, Juan Gascón, y la también candidata Marina Echebarría, según han indicado fuentes del espacio político.

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, también participará en actos centrados en la lucha contra los incendios y la sanidad pública en El Bierzo (León).

El jueves está previsto también un acto sectorial con el ministro de Derechos Sociales y candidatos de la coalición mientras que para el cierre de campaña se contará, a nivel estatal, con Verónica Barbero (Sumar) y Enrique Santiago (IU).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Koldo pide su libertad antes del juicio por las mascarillas y que declare después de Aldama

La defensa solicita que el exasesor salga del centro penitenciario para preparar su estrategia ante el tribunal, alega que su estado físico y mental comprometería el proceso y pide comparecer tras la declaración de Víctor de Aldama

Koldo pide su libertad antes

EH Bildu impide la unanimidad sobre víctimas del terrorismo en el Parlamento navarro

Infobae

Cierran el puerto de Melilla por una fuga de gas en la descarga de butano desde un buque

Infobae

Descubren más de cien fósiles de pterosaurios en el yacimiento El Pozo de Teruel

Infobae

La Policía remite al juez el atestado sobre el suceso de la pasarela de Santander

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“La mayor oferta en 15

“La mayor oferta en 15 años” del Ministerio del Interior: se convocan 3.240 plazas para la Guardia Civil y 2.854 para Policía Nacional en 2026

El Gobierno multiplica por tres el gasto para destruir pateras en Baleares, la única costa española donde crece la llegada de migrantes sin papeles

Albares responde a Von der Leyen: “Europa tiene que defender el orden internacional porque la alternativa es el desorden”

Sumar señala a Mercadona y propone un impuesto a las grandes cadenas de supermercados para frenar las “subidas excesivas” con la excusa de la guerra en Oriente Medio

A juicio cuatro activistas detenidos por las protestas durante la última etapa de la Vuelta a España: la Fiscalía pide hasta dos años de prisión

ECONOMÍA

El gasóleo agrícola aumenta un

El gasóleo agrícola aumenta un 44% en una semana por la guerra de Irán: los agricultores estiman un sobrecoste anual de 890 millones de euros

Bruselas quiere abaratar la vivienda: el PE pide más parque público, incentivos fiscales y menos trabas para construir

Comprar una vivienda es un 36% más barato que alquilarla… si puedes ahorrar primero

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos diez permisos pagados los tienen todos los trabajadores en 2026”

El hotel de lujo en Mallorca del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, que forma parte de su “imperio inmobiliario global”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Tottenham

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Newcastle y el FC Barcelona

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite