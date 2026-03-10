Espana agencias

Teresa Ribera discrepa de Von der Leyen y avisa: "Corresponde al Consejo Europeo fijar posición" en política exterior

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha admitido que discrepa abiertamente con la presidenta el Ejecutivo comunitario, Úrsula Von der Leyen, sobre la postura de la Unión Europea tras la escalada bélica en Oriente Próximo, y ha advertido que es "muy peligroso" entrar en un debate que "parece cuestionar el derecho internacional".

Aunque ha querido limitar las palabras de Von der Leyen a "una reflexión en voz alta" y ha negado que tuviese la "intención" de sembrar esta duda, también ha asegurado que "la forma en la que se expresó" no fue "acertada", según ha explicado en una entrevista en 'Mas de Uno' de Onda Cero, recogida por Europa Press.

Asimismo, ha recalcado que corresponde al Consejo Europeo fijar una postura, que se reunirá la semana que viene junto con la Alta Representante de Acción Exterior, Kaya Kalas, para establecer una posición común.

"El respeto al derecho internacional es una premisa básica", ha continuado Ribera, y ha insistido en que no se trata solo de una postura "moral", sino "desde el punto de vista de la seguridad del espacio europeo". En esta línea, ha advertido que el orden internacional construido desde la Segunda Guerra Mundial "no puede quedar en el aire", ni se puede abrir la duda sobre si "actualizarlo" o dejarlo "en un cajón", lo que ha advertido que sería un "grave error" y ha negado que sea la posición defendida por los europeos.

La máxima representante de la Comisión afirmó este lunes que la Unión Europea "ya no puede confiar" en un sistema "basado en reglas" y cuestionó si esa postura suponía "más una ayuda o un obstáculo" para la credibilidad del bloque. También evitó condenar el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y afirmó que no se debe derramar "ni una lágrima" por el régimen iraní.

