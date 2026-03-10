Espana agencias

Seis comunidades en alerta por nieve, lluvia, viento y mala mar, con Andalucía en naranja

Madrid, 10 mar (EFE).- Cuatro comunidades se encuentran hoy en alerta amarilla (peligro bajo) por lluvias y nieve, a las que se suma Canarias, que lo está por vientos de hasta 70 kilómetros por hora y temporal marítimo, mientras que en el caso de Andalucía el aviso es de nivel naranja por riesgo importante de nevadas.

Las acumulaciones de nieve superarán los 5 centímetros en 24 horas en la cuenca del Genil, Guadix y Baza (Granada) por encima de 1.200 metros, lo que ha activado alertas en nivel naranja en esas zonas.

En nivel amarillo por otra parte se encuentran -además de Canarias- las siguientes comunidades: Baleares y la Comunidad Valenciana, por lluvias; Castilla-La Mancha, por nieve; y la Región de Murcia, por lluvias y nieve, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Se prevén chubascos localmente fuertes en Ibiza, Murcia y Comunidad Valenciana, con acumulados por encima de 20 litros por metro cuadrado en una hora, pudiendo ser persistentes en el sur de la última comunidad.

Se recogerán más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral y el interior de la provincia de Alicante.

Serán probables acumulados significativos de nieve en el entorno de las béticas, posiblemente también en el este de la meseta sur, cordillera Cantábrica y entorno del sistema Central.

En Andalucía, además de la cuenca del Genil, Guadix y Baza (Granada), en alerta naranja por nevadas, lo están -aunque en nivel amarillo-, otras zonas de la provincia, como Nevada y Alpujarras.

Asimismo, están en nivel amarillo de riesgo por nevadas en la provincia de Jaén las zonas de Cazorla, Segura, la zona de Capital y Montes, y también Ronda, en Málaga.

Igualmente en Almería, el valle del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas.

Las acumulaciones de nieve serán de entre 2 y 7 centímetros en 24 horas por encima de 1.000-1.200 metros. Nevará en otras comunidades como en la Mancha conquense o en el noroeste de Murcia. EFE

