Lanzarote levanta el telón del triatlón mundial con la Copa del Mundo

Las Palmas de Gran Canaria, 10 mar (EFE).- El calendario oficial de World Triathlon arrancará este sábado en la isla de Lanzarote con la celebración de la Copa del Mundo de Triatlón Lanzarote 2026, competición que se disputará en formato sprint y supondrá una oportunidad de sumar puntos importantes en el ranking de cara al inicio del período de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En la categoría Élite femenina destaca la presencia de la británica Georgia Taylor-Brown, medallista olímpica y campeona del mundo, junto a triatletas internacionales como Laura Lindemann, Nina Eim, Ilaria Zane o Sandra Dodet, que se disputarán la victoria en Costa Teguise, mientras en categoría masculina, uno de los grandes nombres será el francés Dorian Coninx, campeón del mundo, en una prueba con numerosos aspirantes al podio.

Por su parte, la Triarmada contará con una amplia participación en ambas competiciones élite, con con David Cantero como uno de los grandes favoritos a colgarse una medalla, destacan desde la organización en un comunicado.

También tomarán la salida los españoles Pelayo González, Eloy Canales, Izan Edo, Esteban Basanta, Genis Grau, Vicente Hernández, Antonio Serrat y Kevin Tarek Viñuela en la prueba masculina, mientras que, en la élite femenina, estarán presentes Miriam Casillas, Alejandra Seguí, Marta Pintanel, María Casals, Ana Carballo, María Barceló, Marina Muñoz, Cecilia Santamaría, Clara Aulinas, María Teresa Jiménez-Orta y Noelia Juan.

La jornada reunirá pruebas para todas las edades y niveles, desde categorías formativas y populares hasta las competiciones élite internacionales, que verán sus boxes abiertos desde la 7:00 horas.

A partir de las 8:30 horas están previstas las pruebas populares SuperSprint, a las 10:00 horas las Pruebas Sprint por grupos de edad, mientras que a las 12:30 horas tendrán lugar las competiciones de menores y categorías formativas.

Tras las actividades y ceremonias protocolares de las 14:30 horas, la Copa del Mundo Élite femenina tomará la salida a las 16:00 horas, mientras que la masculina arrancará la primera prueba del Mundial de Triatlón a las 18:00 horas. EFE

