Un trofeo para una tarde de maestría y ciencia de Diego Ventura en Castellón

La reacción del público en la plaza de toros de Castellón se intensificó durante la actuación de Diego Ventura, especialmente tras la segunda faena, donde la ciencia y el dominio en el toreo a caballo se hicieron evidentes. El medio EFE reportó que, en la segunda jornada de la Feria de la Magdalena, Ventura sobresalió y consiguió una oreja, triunfo que lo colocó como el rejoneador más destacado del cartel en una corrida que reunió a más de 7.000 asistentes, cifra que representa aproximadamente dos tercios del aforo disponible.

Según consignó EFE, la corrida de rejones celebrada en la tarde festiva de Castellón contó con ejemplares de Los Espartales, y el nivel general del escalafón de rejoneadores no logra repuntar, aunque el evento conserva atractivo en el ciclo magdalenense. Diego Ventura, natural de La Puebla del Río (Sevilla), elevó la exigencia tras una lidia en la que consiguió extraer el mayor partido de los toros que le correspondieron pese a cierta falta de transmisión en el ganado.

El análisis de los turnos de Ventura evidencia el detalle técnico de su toreo. Durante su primer enfrentamiento, el caballero andaluz realizó toda la lidia acompañándose de caballos como Querido, Quítico y Quitasueños. El toro quedó bajo control desde el primer tercio, y con Quítico ejecutó un quiebro que puso de manifiesto la cercanía y ajuste ante un astado que permitió la elaboración de una faena emotiva. Fue con Brillante donde reunió una secuencia de cortas espectaculares que llevaron la faena hasta un momento culminante antes de la suerte suprema. Sin embargo, tras no acertar con el rejón de muerte, el resultado final del primer toro quedó en una ovación reconocida por la afición.

En su segundo toro, la faena se inició ante un ejemplar que mostró apatía y distracción. Ventura recurrió a su caballo Nómada en el segundo tercio, logrando fijar y encelar al toro hasta conseguir que se desplazara pegado a tablas y con cambios difíciles de ejecutar. Más adelante, con Bronce, acortó aún más las distancias, incluso actuando sin cabezada, para ofrecer una estampa característica de su toreo. Tras el toque de un aviso antes de la entrada a matar, Ventura necesitó dos intentos para enterrar el acero y posteriormente fue premiado con una oreja, según detalló EFE.

Por parte de Rui Fernandes, el rejoneador portugués comenzó su participación con una salida lucida sobre un caballo castaño, aportando temple ante un toro que respondió noblemente en los primeros compases. Tras el primer rejón de castigo, Fernandes optó por un tordo para ejecutar quiebros limpios, con cambios por los adentros y aceptación del toro en todos los terrenos. Continuó con Mistral, buscando acercamientos y piruetas, aunque la exigencia hizo que el toro perdiera gas antes de tiempo. Finalmente, tuvo dificultades con la ejecución del rejón de muerte, que cayó contrario y precisó del uso de descabello, lo que limitó mayores reconocimientos. Frente a su segundo astado, Fernandes resultó frustrado ante la falta de continuidad del animal, que, de acuerdo con EFE, se mostró soso y reacio a repetir, lo que deslució la faena y finalizó sin premio.

En el caso de Lea Vicens, la amazona francesa afrontó dos toros sin obtener los resultados esperados. Guitarra, uno de sus caballos habituales, paró a ambos ejemplares, aunque el primero presentó tremendas dificultades en banderillas. Jocker, de capa negra, recibió palabras de mérito por su aportación en esta faena. Ante el segundo toro, Diluvio fue determinante para que Vicens alcanzara los instantes de mayor riesgo y lucimiento, aunque el astado careció de la emoción necesaria para sostener la expectación. Vicens no acertó con el rejón de muerte en ninguna de las dos apariciones y, tras analizar su participación, EFE indicó que se fue de vacío tras leves palmas en su primer turno y silencio en el segundo.

El encierro seleccionado para el festejo procedió de la ganadería Los Espartales. Según publicó el medio EFE, los seis toros presentaron nobleza, pero escasa transmisión y resultaron reglamentariamente afeitados. En cuanto al balance de los rejoneadores, Rui Fernandes concluyó con palmas tras el primer toro y silencio en el segundo. Diego Ventura consiguió ovación tras su primera actuación y oreja en la siguiente, demostrando su dominio a lo largo del festejo. Lea Vicens obtuvo leves palmas en su primer turno y silencio al cerrar la tarde.

Las cifras de asistencia reflejaron afluencia significativa, a pesar del contexto general del toreo a caballo, que atraviesa una época de escaso brillo en lo colectivo. Según consignó EFE, el ambiente en el coso de Castellón evidenció que el tirón del espectáculo se mantiene, sobre todo con figuras como Ventura, que logran generar altos niveles de expectación e impacto entre los aficionados. El festejo, correspondiente a la segunda de abono en la Feria de la Magdalena, se desarrolló bajo la normativa vigente y fue seguido por un público que respondió a la cita en este día festivo local.