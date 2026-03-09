Espana agencias

Montero, sobre intento de hackeo electoral en 2023: "Hay que ser serios con estos casos; la democracia es sagrada"

María Jesús Montero rechaza especulaciones sobre un posible ataque cibernético en los comicios generales, subraya que el Ejecutivo desconoce detalles de una supuesta investigación y llama a evitar desinformación que siembre dudas sobre la legitimidad de los procesos democráticos

Guardar

La secretaria general del PSOE andaluz y actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, expresó su preocupación sobre los efectos de la desinformación en la participación política, asegurando que el ruido y las dudas infundadas buscan alejar a los ciudadanos del ejercicio democrático. Montero realizó estas declaraciones tras una reunión en Córdoba con Hitachi Energy España, donde fue consultada por los medios sobre la información divulgada por El Confidencial respecto a una supuesta investigación de la Guardia Civil sobre un intento de hackeo al dispositivo electoral utilizado en las elecciones generales celebradas en julio de 2023. Según consignó El Confidencial, la Guardia Civil investigaría un ataque cibernético sobre este sistema electoral, lo que motivó el pronunciamiento de la ministra.

De acuerdo con el medio El Confidencial, la investigación sobre el presunto ciberataque estaría bajo secreto a instancias de un juzgado, lo que, según señaló Montero, imposibilita que el Ejecutivo conozca detalles o el alcance del caso. La ministra subrayó que, dado el carácter confidencial de los expedientes judiciales en materia de seguridad, ni el Gobierno ni los funcionarios tienen acceso a información reservada y, por tanto, aseguró desconocer el planteamiento detrás de la información publicada. Montero subrayó que “si es secreto nadie va a poder responder a una pregunta de ese tipo, ni de lo que se insinúa”, remitiéndose a la imposibilidad de comentar o responder sobre supuestos que se tramitan bajo confidencialidad judicial.

La vicepresidenta insistió en la importancia de tratar con seriedad este tipo de planteamientos sobre la seguridad del proceso electoral. Según sus palabras recogidas por El Confidencial, sostuvo que “la democracia es sagrada y cualquier duda sobre la limpieza de los procesos democráticos es intencionada”. Añadió que no deseaba prestar eco a informaciones que “no tienen ningún elemento que podamos comentar”, e instó a la cautela en torno al tratamiento público de supuestos ataques a la infraestructura y organización de las elecciones a Cortes en 2023.

Durante su intervención ante los medios, Montero se manifestó respecto a las repercusiones que considera generan estos cuestionamientos para la salud democrática del país. Señaló que “algunos cuando no obtienen el poder porque los ciudadanos deciden elegir otro gobierno están permanentemente cuestionando la propia legitimidad del gobierno”, ubicando este fenómeno en el contexto de las negociaciones y pactos en sede parlamentaria para nombrar al presidente del Gobierno. Según la vicepresidenta, poner en duda la transparencia de las elecciones tiene el propósito de alejar a los ciudadanos de la política, generando desconfianza en el sistema y socavando la legitimidad de los gobiernos resultantes.

Por otro lado, Montero argumentó que alimentar la idea de manipulaciones en la participación política sólo contribuye a incrementar la desafección ciudadana. Profundizó en que las campañas que siembran dudas sobre la integridad del proceso electoral afectan directamente la percepción social sobre el papel del voto y el sistema democrático. Montero proclamó, en palabras recogidas por El Confidencial, “hasta aquí hemos llegado con estas cuestiones”, enfatizando la necesidad de poner freno a la propagación de informaciones sin fundamento verificable.

En referencia al papel de los ciudadanos en la democracia, la ministra reafirmó que el funcionamiento pleno de los sistemas democráticos radica en la conciencia social de que “depende de ellos los gobiernos, el poder y la estructura institucional democrática de una sociedad”. Recalcó que es responsabilidad de todos proteger la limpieza de los procesos electorales y evitar alimentar narrativas que pongan en entredicho su legitimidad sin pruebas sólidas.

Por último, ante las preguntas sobre posibles avances en la investigación o planes de acción desde el Ejecutivo, Montero reiteró que su departamento no cuenta con información relevante para compartir, reiterando la posición del gobierno frente a expedientes clasificados como secretos y rechazando las especulaciones hasta que existan elementos verificables que puedan ser valorados públicamente.

Temas Relacionados

Elecciones generalesMaría Jesús MonteroDemocraciaGuardia CivilPSOEEl ConfidencialCórdobaEspañaHackeo electoralHitachi Energy EspañaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Jorge Drexler: "La inmigración es traumática incluso en casos privilegiados como el mío"

Infobae

El juez del caso Koldo unifica la causa de las mordidas de obra pública con 14 imputados

Infobae

Cerca de 450 efectivos para la seguridad del partido Atlético de Madrid-Tottenham

Infobae

El Unicaja apura en Francia sus opciones para seguir vivo en la BCL

Infobae

Nicolás Bisquertt, un sueño invernal convertido en diploma histórico

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moncloa amplía cerca de un

Moncloa amplía cerca de un 10% el presupuesto destinado a Defensa sin pasar por el Congreso de los Diputados

La DGT activa una campaña con drones y helicópteros que durará solo hasta el domingo: qué debes hacer para evitar la multa

Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

Las cajas negras revelan que solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y la colisión de los trenes en Adamuz

Albares responde a Macron que España no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

Si aún tienes un décimo de Lotería de Navidad premiado, te quedan pocos días para cobrarlo: conoce la fecha límite y cómo reclamar el dinero

Los ciudadanos de Oriente Medio, desesperados por alquilar piso en Europa: la demanda en Barcelona crece un 480% desde esta región

Juan Roig pide impuestos igualitarios en toda España: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid”

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para hacer frente a la subida del precio de la luz: rebaja de impuestos y autoconsumo

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”