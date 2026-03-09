Manolo González: "Hemos hecho todo lo que se debe hacer para ganar"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 9 mar (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha asegurado después del empate contra el Oviedo en el RCDE Stadium (1-1) que el equipo ha hecho "todo lo que se debe hacer para ganar", pero finalmente no ha podido sumar de tres.

El técnico blanquiazul, en rueda de prensa, ha resaltado que está "muy orgulloso" de sus futbolistas. "Lo han hecho todo por ganar. Nos han llegado en el gol en dos acciones en la segunda parte", ha recordado. "Todos estábamos convencidos de ganar", ha añadido.

Manolo González ha lamentado que pese a las ocasiones y los acercamientos del Espanyol frente al cuadro asturiano, la precisión no ha sido suficiente: "No hemos sido capaces de matar el partido. En Primera División, si perdonas el encuentro se complica siempre".

El preparador ha afirmado que el bloque, pese a la mala dinámica de resultados, ya que no ha ganado en este 2026, no tiene el ánimo tocado: "El equipo está bien a nivel físico, mental y futbolístico. En Elche (2-2) y hoy hemos merecido más. Nos hemos quitado la mierda de la cabeza (realizando el gesto de entrecomillado con las manos)".

Respecto al gol de Reina en el minuto 8, González ha reconocido que se trata de un tanto "muy evitable". "Es evitable en el giro, es evitable en el repliegue y es evitable en el centro al área. Son tres situaciones mal defendidas en una misma acción", ha detallado. EFE

