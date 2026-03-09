Espana agencias

Maíllo pide reconvertir Rota y Morón en bases de ayuda humanitaria, garantizando los puestos de trabajo

Antonio Maíllo urge transformar instalaciones castrenses andaluzas en centros de ayuda social, mientras exige asegurar el empleo en la región, cuestiona la inacción del Ejecutivo autonómico y reprocha a la oposición el rechazo al escudo social

Guardar

Antonio Maíllo propuso que las bases militares de Rota y Morón se transformen en centros de asistencia humanitaria, siempre y cuando se preserve el empleo en esas instalaciones. Según detalló el medio, el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato a la presidencia de la Junta por la coalición Por Andalucía reivindicó que su organización mantiene desde hace cuatro décadas una postura contraria a la OTAN y a la presencia de bases extranjeras en territorio español. Esta petición gana relevancia luego de que el Gobierno de España negara a Estados Unidos el uso de las bases para apoyar un ataque conjunto con Israel contra Irán, una situación que Maíllo consideró un hito en la política de defensa.

De acuerdo con la información publicada, durante su intervención ante los medios en La Línea de la Concepción (Cádiz), Maíllo insistió en que la finalidad de convertir Rota y Morón en espacios dedicados a la acción solidaria y humanitaria debe ir acompañada de una garantía para los trabajadores actuales de ambas bases. En ese contexto, el líder de IU celebró que el Gobierno español se opusiera por primera vez a ceder el uso de estas infraestructuras militares para un conflicto internacional, acción que consideró alineada con el derecho internacional y la posición mayoritaria por la paz en la sociedad española.

Según consignó la fuente informativa, Maíllo aprovechó para criticar la reacción de la Junta de Andalucía ante los acontecimientos recientes. Señaló que el presidente Juanma Moreno habría minimizado el impacto potencial para los intereses andaluces y acusó al ejecutivo regional de priorizar intereses partidistas. En sus declaraciones, Maíllo aseguró que, si las bases hubieran sido empleadas en operaciones de guerra, Andalucía se habría visto en una posición vulnerable.

El medio informó que Maíllo también dirigió sus reproches a los partidos de la oposición que votaron en el Congreso contra la convalidación del decreto ley denominado escudo social. Según enfatizó Maíllo, este mecanismo legal podría haber paliado los efectos de la subida de los precios, originada tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, al establecer límites a los costes de productos esenciales como la gasolina, el gasóleo o el gas. Su crítica se centró en el Partido Popular, Vox y Junts por rechazar medidas orientadas a proteger a los trabajadores frente a situaciones de emergencia como catástrofes, temporales o conflictos militares.

Tal como reportó la publicación, Maíllo calificó de contradictoria la postura de estos partidos, al recordar que tras votar en contra de los topes a los precios, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, propuso después desgravaciones en el IRPF y el coste del gasóleo. A juicio del candidato de Por Andalucía, esa postura supone una incoherencia y no contribuye a la protección de la ciudadanía, sobre todo en situaciones de crisis.

El medio detalló que la reivindicación de Maíllo se sostiene en la histórica consigna de “OTAN no, bases fuera”, enfatizada en relación a las instalaciones de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) y al contexto del reciente conflicto internacional. Remarcó además la idea de que la posición pacifista tiene un respaldo mayoritario en la sociedad y que Andalucía puede funcionar como ejemplo en la promoción de soluciones humanitarias.

De acuerdo con la información difundida, Maíllo planteó que transformar las bases permitiría a la región conservar los puestos de trabajo existentes, respondiendo así a una de las mayores preocupaciones sociales y económicas. Esta conversión, según defendió el candidato, podría orientarse hacia actividades solidarias y de ayuda en emergencias internacionales o catástrofes.

Finalmente, la publicación recogió que el dirigente de Izquierda Unida considera indispensable mantener un sistema de protección social fuerte para enfrentar situaciones críticas como las crisis de precios que siguen a escenarios bélicos o de inestabilidad global. Insistió en que las herramientas legales como el escudo social pueden contribuir a garantizar ese respaldo, y acusó a quienes rechazaron el decreto de anteponer intereses económicos a los de los trabajadores y la estabilidad social en Andalucía y en el conjunto del país.

Temas Relacionados

Bases militaresAntonio MaílloIzquierda UnidaPor AndalucíaRotaMorón de la FronteraAyuda humanitariaEscudo socialJuanma MorenoPartido PopularEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Pons convoca a 16 jugadoras para los dos últimos amistosos del curso ante Portugal

Infobae

Vedat Muriqi hace historia como goleador del RCD Mallorca

Infobae

El 'Cuti' Romero, de sus rumores con el Atlético al escrutinio en el Tottenham

Infobae

Feijóo acusa a Abascal de impedir que "se puedan gobernar las CCAA" y le espeta: "Esto de patriota te viene grande"

Infobae

Al Mallorca se le atragantan los finales de partido contra Osasuna

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los precios del mercado del

Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

Las cajas negras revelan que solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y la colisión de los trenes en Adamuz

Albares responde a Macron que España no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

“La mayor oferta en 15 años” del Ministerio del Interior: se convocan 3.240 plazas para la Guardia Civil y 2.854 para Policía Nacional en 2026

El Gobierno multiplica por tres el gasto para destruir pateras en Baleares, la única costa española donde crece la llegada de migrantes sin papeles

ECONOMÍA

Si aún tienes un décimo

Si aún tienes un décimo de Lotería de Navidad premiado, te quedan pocos días para cobrarlo: conoce la fecha límite y cómo reclamar el dinero

Los ciudadanos de Oriente Medio, desesperados por alquilar piso en Europa: la demanda en Barcelona crece un 480% desde esta región

Juan Roig pide impuestos igualitarios en toda España: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid”

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para hacer frente a la subida del precio de la luz: rebaja de impuestos y autoconsumo

El gasóleo agrícola aumenta un 44% en una semana por la guerra de Irán: los agricultores estiman un sobrecoste anual de 890 millones de euros

DEPORTES

Newcastle - FC Barcelona, en

Newcastle - FC Barcelona, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Tottenham

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Newcastle y el FC Barcelona

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells