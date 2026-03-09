Maíllo pide reconvertir Rota y Morón en bases de ayuda humanitaria, garantizando los puestos de trabajo

Antonio Maíllo propuso que las bases militares de Rota y Morón se transformen en centros de asistencia humanitaria, siempre y cuando se preserve el empleo en esas instalaciones. Según detalló el medio, el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato a la presidencia de la Junta por la coalición Por Andalucía reivindicó que su organización mantiene desde hace cuatro décadas una postura contraria a la OTAN y a la presencia de bases extranjeras en territorio español. Esta petición gana relevancia luego de que el Gobierno de España negara a Estados Unidos el uso de las bases para apoyar un ataque conjunto con Israel contra Irán, una situación que Maíllo consideró un hito en la política de defensa.

De acuerdo con la información publicada, durante su intervención ante los medios en La Línea de la Concepción (Cádiz), Maíllo insistió en que la finalidad de convertir Rota y Morón en espacios dedicados a la acción solidaria y humanitaria debe ir acompañada de una garantía para los trabajadores actuales de ambas bases. En ese contexto, el líder de IU celebró que el Gobierno español se opusiera por primera vez a ceder el uso de estas infraestructuras militares para un conflicto internacional, acción que consideró alineada con el derecho internacional y la posición mayoritaria por la paz en la sociedad española.

Según consignó la fuente informativa, Maíllo aprovechó para criticar la reacción de la Junta de Andalucía ante los acontecimientos recientes. Señaló que el presidente Juanma Moreno habría minimizado el impacto potencial para los intereses andaluces y acusó al ejecutivo regional de priorizar intereses partidistas. En sus declaraciones, Maíllo aseguró que, si las bases hubieran sido empleadas en operaciones de guerra, Andalucía se habría visto en una posición vulnerable.

El medio informó que Maíllo también dirigió sus reproches a los partidos de la oposición que votaron en el Congreso contra la convalidación del decreto ley denominado escudo social. Según enfatizó Maíllo, este mecanismo legal podría haber paliado los efectos de la subida de los precios, originada tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, al establecer límites a los costes de productos esenciales como la gasolina, el gasóleo o el gas. Su crítica se centró en el Partido Popular, Vox y Junts por rechazar medidas orientadas a proteger a los trabajadores frente a situaciones de emergencia como catástrofes, temporales o conflictos militares.

Tal como reportó la publicación, Maíllo calificó de contradictoria la postura de estos partidos, al recordar que tras votar en contra de los topes a los precios, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, propuso después desgravaciones en el IRPF y el coste del gasóleo. A juicio del candidato de Por Andalucía, esa postura supone una incoherencia y no contribuye a la protección de la ciudadanía, sobre todo en situaciones de crisis.

El medio detalló que la reivindicación de Maíllo se sostiene en la histórica consigna de “OTAN no, bases fuera”, enfatizada en relación a las instalaciones de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) y al contexto del reciente conflicto internacional. Remarcó además la idea de que la posición pacifista tiene un respaldo mayoritario en la sociedad y que Andalucía puede funcionar como ejemplo en la promoción de soluciones humanitarias.

De acuerdo con la información difundida, Maíllo planteó que transformar las bases permitiría a la región conservar los puestos de trabajo existentes, respondiendo así a una de las mayores preocupaciones sociales y económicas. Esta conversión, según defendió el candidato, podría orientarse hacia actividades solidarias y de ayuda en emergencias internacionales o catástrofes.

Finalmente, la publicación recogió que el dirigente de Izquierda Unida considera indispensable mantener un sistema de protección social fuerte para enfrentar situaciones críticas como las crisis de precios que siguen a escenarios bélicos o de inestabilidad global. Insistió en que las herramientas legales como el escudo social pueden contribuir a garantizar ese respaldo, y acusó a quienes rechazaron el decreto de anteponer intereses económicos a los de los trabajadores y la estabilidad social en Andalucía y en el conjunto del país.