Los parlamentarios otorgan un notable a las Fuerzas Armadas y aprueban al Rey y la Justicia, pero suspenden a los medios

Una encuesta revela que diputados y senadores dan las mejores valoraciones a las fuerzas de seguridad y colocan a la monarquía y la justicia por encima del aprobado, pero muestran fuerte insatisfacción con prensa, sindicatos y organizaciones empresariales

Entre los datos que reflejan el escenario actual de la política española, uno llama la atención: uno de cada cuatro parlamentarios cree que el sistema está corrompido y necesita ser reemplazado. Según informó Europa Press, estos resultados proceden de una encuesta realizada a 518 diputados, senadores y parlamentarios autonómicos de todas las formaciones políticas, elaborada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad de Burgos en el marco del proyecto internacional Comparative Candidate Survey (CCS). Este amplio estudio recoge valoraciones sobre instituciones, percepciones sobre la democracia e impresiones sobre temas clave de la agenda pública.

De acuerdo con los resultados detallados por Europa Press, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado obtienen una puntuación media de 7,1 sobre 10 por parte de los representantes parlamentarios. El Poder Judicial y la Corona se sitúan por encima del umbral del aprobado, con medias de 5,8 y 5,5 puntos, respectivamente. Medios de comunicación, sindicatos y organizaciones empresariales reciben, en cambio, valoraciones significativamente más bajas, con 4,3 y 4,8 puntos.

Los matices partidistas atraviesan la encuesta de manera notable. Los representantes del Partido Popular (PP) otorgan más de 8 puntos sobre 10 tanto al Poder Judicial como a la Monarquía, militares y miembros de las fuerzas de seguridad, pero bajan la nota a 2,6 puntos en el caso de los sindicatos. Por el contrario, los parlamentarios socialistas registran puntuaciones superiores a 6,7 en apoyo a los sindicatos, mientras que dan poco más de 4 puntos a la Corona y al Poder Judicial. Los representantes de Vox asignan 6,6 puntos a la Monarquía, aunque se sitúan como los más críticos con la prensa y los sindicatos, puntuando estos ámbitos con 1,7 y 0,5 puntos, respectivamente.

Según publicó Europa Press, las formaciones de izquierda alternativa, como Sumar y Podemos, junto con partidos nacionalistas e independentistas —Bildu, Junts, PNV, ERC y BNG—, otorgan las calificaciones más bajas al Rey, ninguna superando el 1 sobre 10. Tampoco aprueban al Poder Judicial, a los medios de comunicación ni a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, reflejando una notable distancia respecto a las posiciones de las formaciones conservadoras.

El informe reportó también la percepción de los parlamentarios sobre la situación política y la confianza ciudadana en el régimen democrático. El 76% de los encuestados considera que la ciudadanía está perdiendo la confianza en la democracia, mientras que únicamente el 8% rechaza esa afirmación. En el análisis de grupos, los socialistas se muestran más esperanzados en comparación con los representantes de Bildu, que manifiestan visiones más pesimistas sobre el futuro democrático.

A pesar del escepticismo sobre la confianza social, la adhesión a la democracia persiste: el 94% de los representantes públicos manifiesta estar muy o bastante de acuerdo con que la democracia es preferible a cualquier otro sistema de gobierno. Solo un 5% asume una posición intermedia y el 2% sostiene una postura contraria.

Europa Press detalla que el 63% de los encuestados está conforme con que el político debe respetar la voluntad popular, mientras que un 8% no comparte esa premisa. Un 70% defiende que los representantes deberían investigar las opiniones de los votantes y reflejarlas en sus posiciones políticas, aunque un 30% prefiere mantener ideas propias y buscar convencer a los electores. Destaca entre los diputados de Junts y Vox una mayoría partidaria de mantener las propias convicciones ante cualquier circunstancia.

En lo referido a la toma de decisiones políticas relevantes, el sondeo revela división: un 37% apoya la utilización frecuente de referendos, mientras un 34% prefiere delegar esas funciones en los mandatarios electos. En cuanto al enfoque sobre la igualdad de género, el 38% de los representantes populares y el 69% de los de Vox consideran que la discriminación hacia las mujeres ha dejado de ser un problema en España; frente a ellos, la gran mayoría de las demás fuerzas políticas discrepa de esa percepción.

El estudio también recoge datos sobre derechos civiles. La mayor parte de los parlamentarios respalda el matrimonio homosexual, y solo un 4% se muestra a favor de prohibirlo por ley. Sin embargo, entre los diputados de Vox, un 37% apoya la derogación de dicha legislación, mientras que un 34% se opone a eliminarla.

Al abordar la política migratoria, Europa Press indicó que un 52% de los representantes aprueba que se solicite a los inmigrantes adaptarse a las costumbres nacionales, en contraste con un 23% que rechaza esa petición. Las proporciones varían según la formación: los miembros de Vox (100%), PP (83%), Junts (77%) y PNV (64%) se muestran a favor de esta orientación, mientras que en Bildu, Sumar/Podemos y ERC ese respaldo es mínimo. A pesar de estas diferencias, el 81% del total valora que la inmigración resulta positiva para la economía española; solo un 4% mantiene una postura contraria, aunque dentro de Vox predominan las opiniones negativas respecto a este aspecto.

Sobre políticas medioambientales, un 68% manifiesta acuerdo en la necesidad de establecer medidas firmes para la protección ambiental, observándose nuevamente la excepción de Vox, donde un 69% de sus representantes se opone a tal afirmación. El sondeo recoge, además, datos sobre prioridades presupuestarias: un 46% de los parlamentarios se muestra muy o bastante conforme con otorgar alta prioridad al gasto en defensa, situación donde PP y Vox presentan porcentajes de apoyo superiores al 75%. En cambio, el apoyo entre formaciones de izquierda y nacionalistas no alcanza el 14%.

La cuestión fiscal aparece reflejada en el posicionamiento sobre el nivel de impuestos para sostener servicios públicos. Según la encuesta a la que tuvo acceso Europa Press, la media de apoyo entre los representantes se sitúa en 7,1 puntos sobre 10. Los miembros de Vox, PP y Junts puntúan esta alternativa con 4, 5,2 y 5,7 puntos, respectivamente, mientras que los partidos de izquierda superan los 9 puntos.

El estudio elaborado por la UNED y la Universidad de Burgos, tal como remarcó Europa Press, revela así un mapa marcado por diferencias ideológicas en la percepción y valoración de instituciones, políticas públicas y principios democráticos entre quienes conforman el arco parlamentario español.

