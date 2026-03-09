La panameña Mónica Franco, galardonada por el COI con el Premio a la Igualdad de Género

Redacción deportes, 9 mar (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) ha galardonado a la panameña Mónica Elvira Franco con el Premio a la Igualdad de Género en la categoría continental americana

La exportera panameña ha sido condecorada gracias a fundar la iniciativa de base #Golerinas en 2017 para abordar desigualdades de género en el acceso, la participación y la representación del deporte en Panamá.

El programa impulsado por Elvira Franco busca eliminar barreras financieras y ofrece oportunidades seguras y organizadas a niñas y jóvenes aumentando la visibilidad del fútbol femenino a través de la cobertura mediática nacional y la participación comunitaria.

El torneo Golerinas agrupó a 400 niñas de diferentes edades en donde muchas de ellas han llegado a jugar profesionalmente gracias a la iniciativa de la exfutbolista panameña.

El primer premio se lo llevó el ex capitán del equipo nacional de voleibol masculino de la India, Abhijit Bhattacharya, que fue nombradoGanador Global del Premio Campeones de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión (GEDI) 2025 por sus impactantes iniciativas de base en la India rural.

Los galardones en el resto de categorías continentales fueron para la zambiana Racheal Kundananji en Áfrtica, la surcoreana Kim Yeon-koung OLY en Asia, la francesa Michele Kang en Europa y la neozelandesa Robyn Cockburn en Oceanía. EFE