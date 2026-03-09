Espana agencias

La panameña Mónica Franco, galardonada por el COI con el Premio a la Igualdad de Género

Guardar

Redacción deportes, 9 mar (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) ha galardonado a la panameña Mónica Elvira Franco con el Premio a la Igualdad de Género en la categoría continental americana

La exportera panameña ha sido condecorada gracias a fundar la iniciativa de base #Golerinas en 2017 para abordar desigualdades de género en el acceso, la participación y la representación del deporte en Panamá.

El programa impulsado por Elvira Franco busca eliminar barreras financieras y ofrece oportunidades seguras y organizadas a niñas y jóvenes aumentando la visibilidad del fútbol femenino a través de la cobertura mediática nacional y la participación comunitaria.

El torneo Golerinas agrupó a 400 niñas de diferentes edades en donde muchas de ellas han llegado a jugar profesionalmente gracias a la iniciativa de la exfutbolista panameña.

El primer premio se lo llevó el ex capitán del equipo nacional de voleibol masculino de la India, Abhijit Bhattacharya, que fue nombradoGanador Global del Premio Campeones de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión (GEDI) 2025 por sus impactantes iniciativas de base en la India rural.

Los galardones en el resto de categorías continentales fueron para la zambiana Racheal Kundananji en Áfrtica, la surcoreana Kim Yeon-koung OLY en Asia, la francesa Michele Kang en Europa y la neozelandesa Robyn Cockburn en Oceanía. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del lunes 9 de marzo de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Ingenieros piden fortalecer la resiliencia de las infraestructuras críticas en España

Infobae

Saiz incide en el papel transformador del cine y en que dé voz a historias invisibilizadas

Infobae

Condenados los dos hombres que acosaron a una trabajadora del Ayuntamiento de Albacete durante la Feria

Infobae

Penas de hasta siete años de priaión por secuestrar y torturar a un hombre en un piso de San Blas (Madrid)

Penas de hasta siete años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil se queja

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

ECONOMÍA

Jornada negra en el Ibex

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”