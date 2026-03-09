Espana agencias

La baza Pasalic ante el gigante alemán

Guardar

Roma, 9 mar (EFE).- El Atalanta, clasificado a los octavos de final de Liga de Campeones por tercera vez en su historia, desafía al Bayern Múnich con algunas bajas sensibles como las del belga Charles De Ketelaere o el italiano Giorgio Scalvini, pero con la gran baza del croata Mario Pasalic, decisivo desde el centro del campo desde la llegada de Raffaele Palladino al banquillo bergamasco.

Después de la remontada ante el Borussia Dortmund en el 'play-off', llega otro alemán a Bérgamo, el gigante de todos ellos. Es la tercera vez que vivirá unos octavos esta pequeña ciudad del norte de Italia de poco más de 120 mil habitantes que ya sabe lo que es ser campeona de Europa, precisamente tras batir en combate a otro germánico, al invicto hasta ese momento Bayer Leverkusen (3-0) en la final de Liga Europa de 2024.

Las anteriores veces, el Atalanta se midió a dos equipos españoles en octavos. La primera de todas, en su debut en la máxima competición continental de clubes, fue ante el Valencia, en 2020. La ida, 4-1 en Bérgamo. La vuelta, 3-4 en Valencia. En los cuartos de final, cayó ante el PSG en una edición marcada por el COVID-19.

La segunda vez fue ante el Real Madrid la temporada posterior, en 2021. Cayó en la ida 0-1 y en la vuelta 3-1. Desde entonces, fase de grupos en la 2021-22 y en el 'play-off' en la 2024-25.

En todos esos partidos ya jugó un Mario Pasalic de 26 años. Ante el Valencia, los dos como titular. Ante el Real Madrid, uno como titular y otro como suplente. Ahora, con 31, su poso es diferente.

Tras un inicio algo lento de campaña, el croata, que antes jugó en el Hajduk Split, Elche, Mónaco, Milan y Spartak de Moscú, acumula en lo que va de año natural 2026 cinco tantos y una asistencia. Y eso que ya no es ese mediapunta o segundo delantero que era antes. Ahora tiende a partir algo más atrás, como centrocampista puro, con un despliegue defensivo que ha sumado poco a poco a su registro y que Palladino, su entrenador, explota a la perfección.

Su precisión en el pase le avala. Un 89% de pases completados con éxito, según datos de la UEFA. Y con la virtud de quién conoce perfectamente el área y se suma con intención. Su poderío aéreo le convierten también en un efectivo muy peligroso, en una baza clave para el duelo ante el Bayern de Múnich en el que la 'Dea', en la ida, pretende sorprender para llegar a Alemania con opciones de dar la campanada.

Sin De Ketelaere y con la más que probable ausencia del italiano Giacomo Raspadori, sin minutos desde el 14 de febrero por una lesión de primer grado en el bíceps femoral, colocan a Pasalic como uno de los jugadores más peligrosos de los bergamascos, pues no porta quizá ese cartel de amenaza que pueden encarnar el italiano Gianluca Scamacca, el polaco Nicola Zalewski o el serbio Lazar Samardzic. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del lunes 9 de marzo de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Ingenieros piden fortalecer la resiliencia de las infraestructuras críticas en España

Infobae

Saiz incide en el papel transformador del cine y en que dé voz a historias invisibilizadas

Infobae

Condenados los dos hombres que acosaron a una trabajadora del Ayuntamiento de Albacete durante la Feria

Infobae

Penas de hasta siete años de priaión por secuestrar y torturar a un hombre en un piso de San Blas (Madrid)

Penas de hasta siete años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil se queja

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

ECONOMÍA

Jornada negra en el Ibex

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”