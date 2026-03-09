La baza Pasalic ante el gigante alemán

Roma, 9 mar (EFE).- El Atalanta, clasificado a los octavos de final de Liga de Campeones por tercera vez en su historia, desafía al Bayern Múnich con algunas bajas sensibles como las del belga Charles De Ketelaere o el italiano Giorgio Scalvini, pero con la gran baza del croata Mario Pasalic, decisivo desde el centro del campo desde la llegada de Raffaele Palladino al banquillo bergamasco.

Después de la remontada ante el Borussia Dortmund en el 'play-off', llega otro alemán a Bérgamo, el gigante de todos ellos. Es la tercera vez que vivirá unos octavos esta pequeña ciudad del norte de Italia de poco más de 120 mil habitantes que ya sabe lo que es ser campeona de Europa, precisamente tras batir en combate a otro germánico, al invicto hasta ese momento Bayer Leverkusen (3-0) en la final de Liga Europa de 2024.

Las anteriores veces, el Atalanta se midió a dos equipos españoles en octavos. La primera de todas, en su debut en la máxima competición continental de clubes, fue ante el Valencia, en 2020. La ida, 4-1 en Bérgamo. La vuelta, 3-4 en Valencia. En los cuartos de final, cayó ante el PSG en una edición marcada por el COVID-19.

La segunda vez fue ante el Real Madrid la temporada posterior, en 2021. Cayó en la ida 0-1 y en la vuelta 3-1. Desde entonces, fase de grupos en la 2021-22 y en el 'play-off' en la 2024-25.

En todos esos partidos ya jugó un Mario Pasalic de 26 años. Ante el Valencia, los dos como titular. Ante el Real Madrid, uno como titular y otro como suplente. Ahora, con 31, su poso es diferente.

Tras un inicio algo lento de campaña, el croata, que antes jugó en el Hajduk Split, Elche, Mónaco, Milan y Spartak de Moscú, acumula en lo que va de año natural 2026 cinco tantos y una asistencia. Y eso que ya no es ese mediapunta o segundo delantero que era antes. Ahora tiende a partir algo más atrás, como centrocampista puro, con un despliegue defensivo que ha sumado poco a poco a su registro y que Palladino, su entrenador, explota a la perfección.

Su precisión en el pase le avala. Un 89% de pases completados con éxito, según datos de la UEFA. Y con la virtud de quién conoce perfectamente el área y se suma con intención. Su poderío aéreo le convierten también en un efectivo muy peligroso, en una baza clave para el duelo ante el Bayern de Múnich en el que la 'Dea', en la ida, pretende sorprender para llegar a Alemania con opciones de dar la campanada.

Sin De Ketelaere y con la más que probable ausencia del italiano Giacomo Raspadori, sin minutos desde el 14 de febrero por una lesión de primer grado en el bíceps femoral, colocan a Pasalic como uno de los jugadores más peligrosos de los bergamascos, pues no porta quizá ese cartel de amenaza que pueden encarnar el italiano Gianluca Scamacca, el polaco Nicola Zalewski o el serbio Lazar Samardzic.