Grand Prix Madrid eleva su categoría a WTA 125 y tendrá un Challenger 75 simultáneamente

Madrid, 9 mar (EFE).- El Grand Prix de Madrid eleva la categoría del WTA de 100 a 125; mientras que el cuadro masculino mantiene su categoría ATP Challenger 75 en un torneo que se disputará por primera vez de manera simultánea del 6 al 12 de abril en las pistas de tierra batida del Real Club de Campo Villa de Madrid.

El premio WTA 125, denominado Open Villa de Madrid by Silverway Asset Management, tendrá una dotación económica de 100.000 euros en premios y 125 puntos para el ránking mundial de la asociación profesional, y el ATP Challeger 75, con el nombre Open Comunidad de Madrid by Silverway Asset Management, contará con 97.640 euros repartidos en premios, según anunció la Federación de Tenis de Madrid (FTM) en un comunicado.

Ambos torneos, tanto el masculino como el femenino están reunidos bajo un nuevo nombre oficial, Grand Prix Madrid by Silverway Asset Management, fruto del acuerdo entre la FTM y la sociedad gestora de fondos de inversión, que se convierte en el patrocinador oficial.

El presidente de la FTM, Tati Rascón, apuntó que este acuerdo es "una oportunidad compartida" que les permitirá "crecer, evolucionar y seguir impulsando el tenis", fortaleciendo su modelo deportivo, ampliando sus capacidades organizativas y proyectando sus torneos "hacia una nueva dimensión de excelencia y proyección internacional”. EFE

