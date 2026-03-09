Gobierno propone modificar el reglamento de costas para adaptarlo a la normativa europea

Madrid, 9 mar (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha propuesto este lunes modificar el reglamento general de costas para adaptarlo a la normativa europea de concurrencia competitiva.

El Gobierno pretende que las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se otorguen mediante concurso público y sin que haya una prórroga automática, como ocurría en España contraviniendo la legislación comunitaria.

En un comunicado divulgado hoy en su cuenta de Telegram, el ministerio notifica que ha sacado a información pública el anteproyecto de real decreto para reformar ese reglamento ajustándolo a las exigencias europeas.

En diciembre de 2024, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España por considerar que las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre para actividades económicas no iban en línea con las reglas de concurrencia competitiva de la Directiva de servicios.

Ahora el Gobierno ha sugerido cambios en el procedimiento para otorgar dichas concesiones a fin de que estos sean "imparciales, transparentes y sujetos a concurrencia competitiva cuando se trate de actividades económicas".

También se busca evitar el otorgamiento de "prórrogas automáticas para concesiones vinculadas a actividades económicas", añade la nota.

Los cambios propuestos son de carácter reglamentario y desarrollan los textos legales vigentes, adaptando los procedimientos de otorgamiento de concesiones a las exigencias del derecho comunitario para garantizar que no se concedan títulos de ocupación contrarios a la normativa europea.

Entre el 4 y el 19 de febrero pasado, el ministerio abrió un periodo de consulta pública para recabar la opinión de los sujetos potencialmente afectados.

El Miteco ha recordado hoy que en la redacción del anteproyecto que se somete ahora a información pública entre hoy y el próximo 1 de abril se han tenido en cuenta las observaciones recibidas durante este proceso. EFE