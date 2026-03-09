Espana agencias

El Sevilla prepara la visita al Camp Nou pendiente de Azpilicueta

Sevilla, 9 mar (EFE).- El Sevilla inició este lunes la preparación del próximo partido, el que le medirá el domingo al Barcelona en el Nou Camp en la vigésima octava jornada de LaLiga, y lo hizo pendiente de conocer el alcance de la lesión defensa César Azpilicueta, quien tuvo que ser sustituido el domingo en la segunda parte del encuentro disputado en el Sánchez-Pizjuán ante el Rayo Vallecano (1-1).

El veterano futbolista navarro solicitó el cambio al notarse unas molestias en la parte posterior del muslo derecho, aunque el propio Azpilicueta y el entrenador del equipo, el argentino Matías Almeyda, confiaron en que la dolencia no sea demasiado seria.

La primera plantilla desarrolló una sesión de recuperación tras el empate ante el Rayo y descansará el martes para volver al trabajo en la mañana del miércoles y repetir en horario matinal el jueves, viernes y sábado, día este en el que se viajará a Barcelona.

Además de Azpilicueta, Almeyda está pendiente del delantero francés Neal Maupay, quien fue baja en la última convocatoria por un edema muscular en el bíceps femoral derecho, mientras que el extremo suizo Rubén Vargas sí entró en la lista, tras estar ausente por lesión desde el pasado enero, aunque no dispuso de minutos.

Los que siguen sus respectivas rehabilitaciones de larga duración son el delantero Gerard Fernández 'Peque', que sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, y el central Marcao Teixeira, que fue operado el pasado 26 de enero de una fractura en el hueso escafoides del pie izquierdo.

Almeyda, que ante el Barcelona cumplirá el cuarto de los siete partidos con los que fue sancionado, recupera para el domingo al lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo, quien no jugó ante el Rayo por acumulación de amonestaciones. EFE

