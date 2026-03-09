Espana agencias

El juez envía a prisión por asesinato a la mujer acusada de ahogar a su bebé en Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, 7 mar (EFE).- El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional por un delito de asesinato de la mujer que fue detenida el miércoles por la tarde en la ciudad, acusada de haber ahogado a su bebé, una niña de 20 meses.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia, el juez que ha asumido el caso ha tomado esta decisión tras interrogar a la detenida, una ciudadana venezolana de 29 años de la que la Policía sospecha que ahogó a su hija en la costa del barrio de San Cristóbal.

La Policía Nacional intervino alertada por los vecinos de esa zona de la capital grancanaria, que vieron a la mujer deambulando por el barrio con el cadáver empapado de la niña en brazos. EFE

