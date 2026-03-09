Defensa, en contacto constante con los militares desplegados en Líbano, Irak y Turquía

El escudo antimisiles Patriot, operado por militares españoles en Turquía, se activó recientemente para monitorizar el trayecto de un proyectil balístico que atravesó el espacio aéreo turco tras haberse lanzado desde Irán, trayectoria que terminó con fragmentos del misil cayendo en la provincia de Gaziantep sin registrar daños personales. El medio EFE informó que este incidente se suma a un ataque anterior, también procedente de Irán, cuando otro misil fue interceptado sobre la provincia turca de Hatay, a 65 kilómetros de la base aérea de Incirlik, donde se encuentra una amplia presencia de fuerzas de la OTAN.

Según detalló EFE, el Ministerio de Defensa mantiene una vigilancia intensiva sobre el desarrollo de las tensiones en Oriente Próximo, asegurando contacto directo y permanente con los efectivos desplegados en operaciones internacionales, especialmente con los que se encuentran destacados en Líbano, Irak y Turquía. La situación de alerta responde a los recientes episodios de lanzamiento de misiles asociados al conflicto en aumento entre Irán y países occidentales como Estados Unidos e Israel.

El Ministerio de Defensa español, dirigido por Margarita Robles, emitió un mensaje a través de su cuenta oficial en X destacando que siguen en funcionamiento los protocolos de seguridad establecidos para garantizar la protección de las tropas desplazadas. El comunicado subraya que dichas medidas buscan preservar tanto al personal como a los recursos militares en un entorno donde el riesgo de ataques balísticos persiste y puede escalar con rapidez.

Un contingente de casi mil militares españoles permanece desplegado en las zonas próximas al conflicto, distribuidos principalmente entre la misión de la ONU (FINUL) en el sur de Líbano y la operación internacional en Irak. Las cifras aportadas por el Ministerio sitúan en aproximadamente 700 los uniformados en Líbano bajo la bandera de la ONU, contribuyendo a la estabilidad en una región fronteriza con crecientes tensiones. Paralelamente, unos 275 militares desarrollan tareas en Irak, participando en labores de adiestramiento y asesoramiento en el marco de la coalición internacional.

La base aérea de Incirlik, cercana a la ciudad de Adana, constituye un punto estratégico para las operaciones de la OTAN en la región. En esa instalación se encuentra la unidad española Patriot, conformada por 149 efectivos. Esta unidad contribuye al sistema integrado de defensa aérea y antimisiles desplegado por la Alianza Atlántica, que incluye la coordinación con otros estados miembros para responder de forma efectiva a amenazas balísticas como las registradas en los últimos días.

El Ministerio de Defensa turco informó a comienzos de semana que el segundo misil balístico lanzado desde Irán fue neutralizado por el sistema antimisiles de la OTAN, evitando daños sobre áreas habitadas. Los restos del proyectil terminaron esparcidos en Gaziantep, sin reportarse heridos ni víctimas, según consignó también EFE a partir de los partes oficiales turcos.

Las operaciones en Líbano e Irak, de acuerdo con los datos del Ministerio de Defensa recogidos por EFE, forman parte de los compromisos de España en las misiones internacionales de mantenimiento de la paz y la seguridad colectiva. La situación actual ha obligado a reforzar la aplicación de los protocolos de emergencia y a mantener una comunicación permanente entre el mando en Madrid y los responsables de las fuerzas desplegadas sobre el terreno. El escenario geopolítico en Oriente Próximo, caracterizado por acciones militares cruzadas entre Irán, Estados Unidos e Israel, exige a las autoridades españolas reajustar los recursos y la supervisión de las unidades destacadas en la zona.

La creciente frecuencia de intercepciones de misiles y la proximidad de los ataques a instalaciones compartidas con otras naciones ponen a prueba los sistemas de defensa multilaterales y la capacidad de los contingentes extranjeros para operar en un entorno volátil. EFE puntualizó que la labor de los militares españoles incluye tanto la vigilancia de amenazas como la protección de infraestructuras críticas y la cooperación con aliados internacionales, en cumplimiento de los estándares y mandatos de organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la OTAN.

Los acontecimientos recientes muestran el incremento de las amenazas a la seguridad en el área y la consolidación de un despliegue militar que, según reiteró el Ministerio de Defensa en sus comunicaciones, se mantiene bajo estrictas medidas de seguridad para salvaguardar al personal español y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales de defensa colectiva.