Decretada la prisión provisional por asesinato para la mujer detenida por la muerte de su bebé en Gran Canaria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) comunicó que la detención de la mujer sospechosa se había extendido durante el fin de semana, mientras los agentes continuaban recabando pruebas que permitiesen fundamentar la investigación por la muerte de su hija menor en Gran Canaria. Tras este periodo de prórroga, el lunes se dictó su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de asesinato con alevosía. Según publicó el TSJC, la medida cautelar recayó sobre la mujer que fue detenida la semana pasada en Las Palmas de Gran Canaria como presunta autora de la muerte de su bebé de alrededor de 20 meses.

Los acontecimientos se desencadenaron el miércoles 4 de marzo, cuando varios vecinos observaron a una mujer transitando por el barrio marinero de San Cristóbal mientras portaba a la menor en brazos. Testigos destacaron que la bebé no presentaba signos evidentes de vida, lo que motivó que los residentes alertaran rápidamente a las autoridades. Policías nacionales y personal sanitario se desplazaron poco después al lugar donde localizaron a la detenida y a la niña.

Tal como informó la Policía Nacional, los servicios de emergencia intentaron reanimar a la menor en el lugar de los hechos. Posteriormente, trasladaron a la bebé al Hospital Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria, donde las maniobras médicas no lograron revertir su estado y se confirmó oficialmente su defunción. Ante la gravedad del caso, se activó de inmediato un protocolo judicial específico.

El Juzgado de Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria asumió la instrucción del proceso judicial. Según detalló el TSJC, el objetivo de la investigación se centra en esclarecer de manera precisa tanto las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de la menor como la posible responsabilidad penal de la acusada. Las diligencias continúan en curso con el fin de esclarecer todos los aspectos implicados, desde los hechos ocurridos hasta la motivación del suceso.

El TSJC recalcó en sus comunicados que la prisión provisional responde a la gravedad de la acusación y a la necesidad de impedir la alteración de pruebas o el riesgo de fuga, aspectos habituales en procedimientos de esta naturaleza. Hasta el momento, no se han difundido datos adicionales sobre el resultado de los primeros exámenes forenses ni sobre posibles antecedentes de la familia, remitiendo toda información posterior a las resoluciones judiciales futuras mientras avanza la instrucción.

La causa continúa bajo secreto de sumario y, como publicó el TSJC, aún se investigan todos los detalles que permitan comprender el contexto y los móviles que rodearon la muerte de la menor. El proceso judicial seguirá enfocado en delimitar las responsabilidades y en esclarecer los hechos ocurridos en el barrio de San Cristóbal, según consignó el medio institucional.