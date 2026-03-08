Espana agencias

Un sargento que disparó a un inquilino le cede el piso para compensar el daño causado

Madrid, 8 mar (EFE).- Un sargento del Ejército del Aire ha aceptado dos años y ocho meses de cárcel por intentar matar a un hombre que vivía en su piso, al que disparó en la cabeza dejándole herido y al que ha cedido la vivienda para reparar el daño causado, de modo que ve reducida en dos tercios la pena que pedía para él la Fiscalía.

La Audiencia Provincia de Madrid ha dictado sentencia fruto del acuerdo de conformidad alcanzado el pasado 20 de enero al inicio del juicio a Jaime C.S., por el que el acusado reconoció los hechos y aceptó ceder a la víctima la propiedad del inmueble en disputa, valorado en 140.000 euros.

Así es condenado por intento de homicidio, con la agravante de superioridad pero con la atenuante de reparación del daño, a dos años y ocho meses de cárcel, y a no acercarse a la víctima ni comunicarse con ella durante cinco años.

La Fiscalía pedía inicialmente para él ocho años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa con la agravante de abuso de superioridad, además de prohibición de acercarse a la víctima durante más de 9 años y que le indemnice con cerca de 45.000 euros por las secuelas.

Tras el acuerdo se dicta una sentencia firme, ya que todas las partes están de acuerdo, en la que queda probado que sobre las 14:30 horas del 20 de julio de 2024 el acusado, sargento del Ejército del Aire, acudió a una vivienda en la que residía un hombre con el mantenía un conflicto relativo a la propiedad del inmueble.

Llevaba en una bandolera un arma de fuego de la que disponía por su profesión y que usó contra la víctima, F.J.S., tras discutir con él y tras haber apuntado a su mujer, quien trató de auxiliar a su marido y acabó refugiándose en la casa.

El acusado disparó en al menos en dos ocasiones, impactando en la cabeza de F. J. S., tras lo que huyó del lugar y se deshizo del arma.

El Ministerio Público relata las graves lesiones que sufrió la víctima en la cara, con fractura de huesos y contusiones, por las que estuvo hospitalizado un mes y tuvo secuelas. EE

